Російські окупанти зазнають в Україні колосальних втрат. Кількість ліквідованих загарбників зростає щодня.

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На концерт до Кобзона вирушили 3 кримінальних авторитети

ЗМІ розповіли, що в Україні ліквідували 3 кримінальних авторитетів. Вони гордо долучилися до лав вагнерівців та успішно пакетизувалися.

Андрій Бережних

Андрія Бережних у Росії засудили до 25 років за вбивство та інші правопорушення. Банда Бережних діяла у Саратовській області упродовж 1994 – 2011 років.

Організовував свою банду ліквідований у Балаковому. Туди вступали все нові й нові злочинці. Згодом почали торгувати зброєю.

Ще у 1994 році Бережних зі спільником напав на гурт молодих людей. Злочинці скоїли потрійне вбивство. Загалом за всі роки банда Бережних скоїла низку вбивств та замахів. Найчастіше злочинці знищували власників місцевих бізнесів.

У 2003 році банда Бережних зізналася, що напала на саратовську телекомпанію СТВ. Тоді злочинці застосували гранатомет РПГ-26.

До лав вагнерівців Бережних приєднався восени 2022 року. А вже через місяць вирушив на концерт до Кобзона.

Сергій Максименко

Сергій Максименко був ватажком банди "Олімпія", яка діяла у Пензі упродовж 1990-х – 2000-х років. Злочинці скоювали вбивства та займалися рекетом. Найчастіше банда під керівництвом Максименка вбивала власників місцевого бізнесу та ватажків банд-конкурентів.

Згодом Максименка засудили до 25 років термін ув'язнення. Покарання він відбував у Республіці Мордовія.

Вагнерівцем Максименко пробував з вересня до грудня 2022 року, а тоді успішно пакетизувався.

Ігор Куск

Ігор Куск як і його "товариші по пакету" створив злочинне угрупування. Його посіпак називали "кусковські". Вони займалися замовними вбивствами. Зрештою, Куска та його угрупування звинуватили у вбивстві двох директорів казанської будівельної компанії "Татсантехмонтаж".

Куска засудили до 23 років ув'язнення. Злочинець активно рвався у пакет. Навіть направив лист Рамзану Кадирову з проханням відправити його на фронт. Водночас до тікток військ його чомусь не взяли. Тому Куск пакетизувався у лавах вагнерівців.

Кримінальних авторитетів ховали у Росії як "героїв". Це частково обурило навіть громадян країни-терористки.

Важливо! Станом на 14 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що вдалося ліквідувати вже 139 080 окупантів. Серед них – чимало вагнерівців. Лише упродовж доби пакетизували 740 загарбників.