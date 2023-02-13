Актуальну інформацію щодо ситуації на фронті станом на 18:00 13 лютого повідомив Генштаб ЗСУ. Ворог не припиняє атак та обстрілів, атакуючи десятки населених пунктів нашої країни.

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Російські атаки та обстріли

Ворог протягом цієї доби завдав 2 ракетні та 16 авіаційних ударів й 15 разів відкривав вогонь з реактивних систем залпового вогню. Крім того, росіяни продовжують обстрілювати населені пункти біля лінії розмежування з танків, мінометів та артилерії, зокрема:

на Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв 4 населені пункти;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – 17;

на Бахмутському – 7;

на Авдіївському та Новопавлівському – 18;

на Запорізькому – 11;

на Херсонському – 1.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи російських та білоруських військ продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. на білоруських полігонах триває підготовка окупантів.

Втрати ворога та випадки відмов серед мобілізованих іти у наступ

За даними Генштабу, серед окупантів почастішали випадки, коли загарбники з підрозділів 1-го армійського корпусу південного військового округу відмовляються йти у наступ. Однак окупанти вже вигадали, що робити з відмовниками.

Через це (відмови – 24 Канал) мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих Росією територій Донецької області, знімають із другої та третьої ліній та відправляють на полігони. Там їх готують протягом двох тижнів та формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку,

– повідомили у Генштабі.

Крім того, через велику кількість поранених, у тимчасово окупованому Луганську пологовий будинок тепер заповнений окупантами. Крім того, приміщення дитячої лікарні №3 також переобладнано під військовий шпиталь.

Удари ЗСУ

Українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та станцію РЕБ противника.