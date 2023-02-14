З 24 лютого 2022 року росіяни втратили в Україні вже 139 080 одиниць особового складу.

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Які втрати росіян у техніці

  • танків – 3286 (+3)
  • бойових броньованих машин – 6500 (+8)
  • артилерійських систем – 2299 (+9)
  • РСЗВ – 466 (+1)
  • засобів ППО – 234 (+0)
  • літаків – 298 (+2)
  • гелікоптерів – 286 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2011 (+4)
  • крилатих ракет – 857 (+0)
  • кораблів та катерів – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5155 (+5)
  • спеціальної техніки – 218 (+1)


Актуальні втрати окупантів / Генштаб ЗСУ

ЗСУ потужно нищать російських загарбників

  • Наша авіація за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів. Також наші захисники збили два ворожих літаки – Су-24М та Су-25.

  • Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили, 2 станції РЕБ, а також склад боєприпасів російських окупантів.

  • 12 лютого Силами оборони було знищено 3 установки типу "Град", якими росіяни обстрілювали Херсон. Також наші військові знищили до 4 одиниць важкої ствольної артилерії.

  • А авіація Сил оборони України знищила на лівому березі склад боєприпасів.

  • Окрім цього, нещодавно українські захисники розбили під Вугледаром елітну російську бригаду. Попередньо, загинули щонайменше 500 загарбників.