С 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине уже 139 080 единиц личного состава.
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Какие потери россиян в технике
- танков – 3286 (+3)
- боевых бронированных машин – 6500 (+8)
- артиллерийских систем – 2299 (+9)
- РСЗО – 466 (+1)
- средств ПВО – 234 (+0)
- самолетов – 298 (+2)
- вертолетов – 286 (+0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2011 (+4)
- крылатых ракет – 857 (+0)
- кораблей и катеров – 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5155 (+5)
- специальной техники – 218 (+1)
Актуальные потери оккупантов / Генштаб ВСУ
ВСУ мощно уничтожают российских захватчиков
Наша авиация за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники сбили два вражеских самолета – Су-24М и Су-25.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы, 2 станции РЭС, а также состав боеприпасов российских оккупантов.
12 февраля Силами обороны были уничтожены 3 установки типа "Град", которыми россияне обстреливали Херсон. Также наши военные уничтожили до 4 единиц тяжелой ствольной артиллерии.
А авиация Сил обороны Украины уничтожила на левом берегу склад боеприпасов.
Кроме того, недавно украинские защитники разбили под Угледаром элитную российскую бригаду. Предварительно, погибли не менее 500 захватчиков.