С 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине уже 139 080 единиц личного состава.

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Какие потери россиян в технике

  • танков – 3286 (+3)
  • боевых бронированных машин – 6500 (+8)
  • артиллерийских систем – 2299 (+9)
  • РСЗО – 466 (+1)
  • средств ПВО – 234 (+0)
  • самолетов – 298 (+2)
  • вертолетов – 286 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 2011 (+4)
  • крылатых ракет – 857 (+0)
  • кораблей и катеров – 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5155 (+5)
  • специальной техники – 218 (+1)


Актуальные потери оккупантов / Генштаб ВСУ

ВСУ мощно уничтожают российских захватчиков

  • Наша авиация за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники сбили два вражеских самолета – Су-24М и Су-25.

  • Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы, 2 станции РЭС, а также состав боеприпасов российских оккупантов.

  • 12 февраля Силами обороны были уничтожены 3 установки типа "Град", которыми россияне обстреливали Херсон. Также наши военные уничтожили до 4 единиц тяжелой ствольной артиллерии.

  • А авиация Сил обороны Украины уничтожила на левом берегу склад боеприпасов.

  • Кроме того, недавно украинские защитники разбили под Угледаром элитную российскую бригаду. Предварительно, погибли не менее 500 захватчиков.