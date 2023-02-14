За минувшие сутки захватчики нанесли 2 ракетных и 32 авиационных удара. Также враг совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Важно Уничтожение элитной российской бригады под Угледаром: оккупанты заявляют о гибели 500 человек

На каких направлениях наступают оккупанты

Сейчас враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, но несет огромные потери. ВСУ принимают дополнительные меры для усиления обороны.

Сколько атак отбили ВСУ

За минувшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Кузьмино, Шипиловка и Белогоровка – Луганской области, и Федоровка, Парасковеевка, Бахмут, Водяное, Марьинка и Победа Донецкой области.

Какая ситуация на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки российских войск. За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Толстодубово, Волковка, Белокопытово, Волфин и Басовка Сумской области и Ветеринарное, Красное, Волчанск и Дворичанское на Харьковщине.

признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки российских войск. За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Толстодубово, Волковка, Белокопытово, Волфин и Басовка Сумской области и Ветеринарное, Красное, Волчанск и Дворичанское на Харьковщине. На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Синковка, Купянск, Степная, Кисловка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое, Песчаное, Вишневое и Чернещина; Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области и Ивановка, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

враг обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Синковка, Купянск, Степная, Кисловка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое, Песчаное, Вишневое и Чернещина; Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области и Ивановка, Спорное и Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Александро-Шультино, Озаряновка, Дилиевка и Майорск Донецкой области.

минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Александро-Шультино, Озаряновка, Дилиевка и Майорск Донецкой области. На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. Среди них – Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Богоявленко, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. Среди них – Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Богоявленко, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском направлении огневому влиянию подверглись Времьевка и Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Староукраинка, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области и Ильинка и Никополь – Днепропетровской.

огневому влиянию подверглись Времьевка и Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Староукраинка, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области и Ильинка и Никополь – Днепропетровской. На Херсонском направлении противник в очередной раз обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии гражданские объекты Херсона, а также Антоновку Херсонской области.

Оккупантов обязали носить с собой гильзу с клочком бумаги

В Луганской области из-за отсутствия металлических жетонов с личным номером, по которому можно идентифицировать тело погибшего оккупанта, руководство обязало личный состав подразделений 20-й армии носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги в ней.

Так, на этом клочке каждый российский оккупант должен указать информацию о себе, личный номер и так далее.

Продолжается агитация россиян

Чтобы мотивировать личный состав к наступлению, в подразделениях оккупантов распространяется агитация о суточных денежных надбавках за участие в штурмовых действиях. К тому же анонсирована доплата каждому захватчику за километр продвижения по украинской земле.

Кроме этого, в Москве началась агитационная работа по мобилизации по отношению к ученым. В частности, с персоналом научно-исследовательского института "Полюс", являющегося ведущим научным центром России в области лазерных технологий, проведена разъяснительная работа о социальных гарантиях и льготах мобилизованных лиц.

ВСУ мощно бьют по захватчикам

Наша авиация за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники сбили два вражеских самолета – Су-24М и Су-25.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы, 2 станции РЭС, а также склад боеприпасов российских оккупантов.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 138 340 своих солдат. Потери в технике: