За минувшие сутки захватчики нанесли 2 ракетных и 32 авиационных удара. Также враг совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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На каких направлениях наступают оккупанты
Сейчас враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, но несет огромные потери. ВСУ принимают дополнительные меры для усиления обороны.
Сколько атак отбили ВСУ
За минувшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Кузьмино, Шипиловка и Белогоровка – Луганской области, и Федоровка, Парасковеевка, Бахмут, Водяное, Марьинка и Победа Донецкой области.
Какая ситуация на фронте
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки российских войск. За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Толстодубово, Волковка, Белокопытово, Волфин и Басовка Сумской области и Ветеринарное, Красное, Волчанск и Дворичанское на Харьковщине.
- На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Синковка, Купянск, Степная, Кисловка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое, Песчаное, Вишневое и Чернещина; Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области и Ивановка, Спорное и Раздолевка Донецкой области.
- На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Александро-Шультино, Озаряновка, Дилиевка и Майорск Донецкой области.
- На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. Среди них – Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Богоявленко, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.
- На Запорожском направлении огневому влиянию подверглись Времьевка и Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Староукраинка, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области и Ильинка и Никополь – Днепропетровской.
- На Херсонском направлении противник в очередной раз обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии гражданские объекты Херсона, а также Антоновку Херсонской области.
Оккупантов обязали носить с собой гильзу с клочком бумаги
В Луганской области из-за отсутствия металлических жетонов с личным номером, по которому можно идентифицировать тело погибшего оккупанта, руководство обязало личный состав подразделений 20-й армии носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги в ней.
Так, на этом клочке каждый российский оккупант должен указать информацию о себе, личный номер и так далее.
Продолжается агитация россиян
Чтобы мотивировать личный состав к наступлению, в подразделениях оккупантов распространяется агитация о суточных денежных надбавках за участие в штурмовых действиях. К тому же анонсирована доплата каждому захватчику за километр продвижения по украинской земле.
Кроме этого, в Москве началась агитационная работа по мобилизации по отношению к ученым. В частности, с персоналом научно-исследовательского института "Полюс", являющегося ведущим научным центром России в области лазерных технологий, проведена разъяснительная работа о социальных гарантиях и льготах мобилизованных лиц.
ВСУ мощно бьют по захватчикам
Наша авиация за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники сбили два вражеских самолета – Су-24М и Су-25.
А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы, 2 станции РЭС, а также склад боеприпасов российских оккупантов.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 138 340 своих солдат. Потери в технике:
- танков – 3 283 (+3)
- боевых бронированных машин – 6 492 (+4)
- артиллерийских систем – 2 290 (+3)
- РСЗО – 465 (+0)
- средств ПВО – 234 (+0)
- самолетов – 296 (+0)
- вертолетов – 286 (+0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2007 (+0)
- крылатых ракет – 857 (+0)
- кораблей и катеров – 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 150 (+2)
- специальной техники – 217 (+2)