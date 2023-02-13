С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 138 340 своих солдат. Более того, Генштаб ВСУ постоянно уточняет данные, потери могут быть даже выше.

К теме За последние 2 недели Россия могла понести наибольшие потери в войне, – разведка Британии



Актуальные потери врага / Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки наша авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, наши ракетчики и артиллеристы поразили 10 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию противовоздушной обороны и 3 склада боеприпасов противника.

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для завершения войны ВСУ нужно уничтожать по 5 тысяч российских оккупантов ежедневно.

По данным британской разведки, за последние 2 недели Россия, вероятно, понесла наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Накануне артиллерия 128-й горной бригады ВСУ при корректировке беспилотника "Аист" уничтожила колонну российских войск на дороге Мелитополь – Васильевка.