Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона подчеркнул, что уничтожение врага – это единственный путь к завершению войны.

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Россия накопила много живой силы, которую нам, к сожалению, нужно максимально быстро уничтожать. То есть нам в день нужно делать не по 1000 "похоронок" для России, а по 2500, 3000, а лучше – 5 тысяч. Только это может начать финализировать эту войну. Только уничтожение, уничтожение и уничтожение,

– заявил он.

В этом контексте Подоляк отметил, что для быстрой ликвидации оккупантов нужны дальнобойные ракеты, танки и авиация. По его словам, это те три инструмента, которые на данном этапе крайне необходимы Украине.

"Также нам нужны снаряды калибра 155 миллиметра, нам нужны ракеты для ПВО. И об этом так же будут говорить на Рамштайне", – добавил он.

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