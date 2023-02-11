Лоуренс Фридман, почетный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона, в колонке на Comment is Freed проанализировал, как Россия отправляет своих военных на "убой", пишет 24 Канал.

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Какие преимущества дает тактика россиянам

Как пишет военный исследователь, российская тактика использования расходных войск предполагает движение против украинских линий, "одни под действием наркотиков, а другие – под дулом автоматов, с скудными шансами выжить".

Их жертва помогает выявить расположение украинских линий, чтобы их можно было лучше обстреливать артиллерией, а также истощает защитников, чтобы они были менее способны справиться, когда расходные материалы заменяют более профессиональными и лучше оснащенными подразделениями.

– пишет Фридман.

Профессор подчеркивает, что эта тактика может оказаться бездейственной в долгосрочной перспективе. В частности, он напомнил о так называемом "народном ополчении" на Донбассе, которое поддерживается Россией.

Фридман отметил, что боевики с самого начала использовали живую силу как расходный материал, в частности в кровопролитных боях за Северодонецк летом 2022 года.

В итоге так называемое "народное ополчение" понесло катастрофические потери, максимально снизившие боевую ценность пехоты. Из-за соответствующей тактики живыми остались только командиры батальонов, полков и бригад и артиллеристы.

Россия терпит катастрофические потери в Украине