С 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине уже 136 880 единиц личного состава.

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Какие потери россиян в технике

танков – 3 267 (+9);

боевых бронированных машин – 6 474 (+3);

артиллерийских систем – 2 270 (+19);

РСЗО – 463 (+0);

средств ПВО – 234 (+1);

самолетов – 295 (+0);

вертолетов – 286 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 997 (+27);

крылатых ракет – 857 (+61);

кораблей и катеров – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 5 134 (+8);

специальной техники – 214 (+3).

Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 10 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ

Успехи ВСУ на войне