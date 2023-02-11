С 24 февраля 2022 года россияне потеряли в Украине уже 136 880 единиц личного состава.
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Какие потери россиян в технике
- танков – 3 267 (+9);
- боевых бронированных машин – 6 474 (+3);
- артиллерийских систем – 2 270 (+19);
- РСЗО – 463 (+0);
- средств ПВО – 234 (+1);
- самолетов – 295 (+0);
- вертолетов – 286 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 997 (+27);
- крылатых ракет – 857 (+61);
- кораблей и катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 134 (+8);
- специальной техники – 214 (+3).
Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 10 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ
Успехи ВСУ на войне
- В утренней сводке Генштаба сообщили, что в течение суток авиация Сил обороны совершила 12 авиаударов по районам скопления живой силы. Кроме того, было еще 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
- В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии смогли поразить 2 района скопления живой силы. Также под обстрелы попал склад боеприпасов, позиция зенитно-ракетного комплекса и 3 других важных объекта захватчиков.
- Следует заметить, что потери россиян могут значительно увеличиться. В Генштабе отметили, что хирургическое отделение местной больницы Старобельска на Луганщине переоборудовали под военный госпиталь. Причиной этого стало огромное количество раненых захватчиков. Ранее в некоторых населённых пунктах в области наблюдали работу мобильных крематориев. Это значит, что враг продолжает попытки скрыть реальные потери.
- Мониторинговая группа Oryx сообщила, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла фактически 50% оперативного танкового парка. Это, по меньшей мере, 1 000 танков.
- Кроме того, сообщают, что российские оккупанты потеряли уже более 2 200 артиллерийских систем.