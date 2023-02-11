З 24 лютого 2022 року росіяни втратили в Україні вже 136 880 одиниць особового складу.
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Які втрати росіян у техніці
- танків – 3267 (+9);
- бойових броньованих машин – 6474 (+3);
- артилерійських систем – 2270 (+19);
- РСЗВ – 463 (+0);
- засобів ППО – 234 (+1);
- літаків – 295 (+0);
- гелікоптерів – 286 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1997 (+27);
- крилатих ракет – 857 (+61);
- кораблів та катерів – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5134 (+8);
- спеціальної техніки – 214 (+3).
Актуальна статистика втрат ворога станом на 10 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Успіхи ЗСУ у війні
- У ранковому зведенні Генштабу повідомили, що протягом доби авіація Сил оборони здійснила 12 авіаударів по районах скупчення живої сили. Крім того, були ще 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
- Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії змогли уразити 2 райони скупчення живої сили. Також під обстріли потрапив склад боєприпасів, позиція зенітно-ракетного комплексу та 3 інші важливі об'єкти загарбників.
- Варто зауважити, що втрати росіян можуть значно збільшитись. У Генштабі зазначили, що хірургічне відділення місцевої лікарні Старобільська, що на Луганщині, переобладнали під військовий шпиталь. Причиною цього стала шалена кількість поранених загарбників. Раніше у деяких населених пунктах в області спостерігали роботу мобільних крематоріїв. Це означає, що ворог продовжує спроби приховати реальні втрати.
- Додамо, що моніторингова група Oryx повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила фактично 50% оперативного танкового парку. Це, щонайменше, 1000 танків.
- Окрім того, повідомляють, що російські окупанти втратили вже понад 2200 артилерійських систем.