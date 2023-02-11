З 24 лютого 2022 року росіяни втратили в Україні вже 136 880 одиниць особового складу.

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Які втрати росіян у техніці

танків – 3267 (+9);

бойових броньованих машин – 6474 (+3);

артилерійських систем – 2270 (+19);

РСЗВ – 463 (+0);

засобів ППО – 234 (+1);

літаків – 295 (+0);

гелікоптерів – 286 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1997 (+27);

крилатих ракет – 857 (+61);

кораблів та катерів – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5134 (+8);

спеціальної техніки – 214 (+3).

Актуальна статистика втрат ворога станом на 10 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Успіхи ЗСУ у війні