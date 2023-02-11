На цьому наголосили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. У відомстві зауважили, що окупанти наступають відразу на 5 напрямках, хоч і зазнають втрат.

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Наступ ворога триває

За минулу добу зафіксували наступальні дії ворога відразу на 5 напрямках. Мовиться про Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, а також Новопавлівський. Нагадаємо, що раніше наступи окупанти вели на Бахмутському й Авдіївському. На решті вони намагалися обороняти свої позиції. Але останніми днями динаміка змінилася.

Крім того, окупанти продовжують йти в атаку. 10 лютого спроби ворога зафіксували у районах Кремінної, Шипилівки та Білогорівки на Луганщині, а також Красної Гори, Бахмута, Іванівського та Парасковіївки на Донеччині. Потуги ворога підрозділи Сил оборони відбили та змусили окупантів відійти.

Увага! У Генштабі продовжують моніторити ситуацію щодо можливої загрози наступу з Півночі. Так, за минулу добу на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках суттєвих змін не зафіксували. Теж не виявили ознак того, що ворог формує наступальні угруповання.

Ворог зазнає втрат

За минулу добу наші військові завдали чимало ударів по окупантах. Так, авіація Сил оборони здійснила 12 авіаударів по районах скупчення живої сили. Крім того, були ще 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

А от підрозділи ракетних військ і артилерії змогли уразити 2 райони скупчення живої сили. Також під обстріли потрапив склад боєприпасів, позиція зенітно-ракетного комплексу та 3 інші важливі об'єкти загарбників.

Нагадаємо, що станом на ранок 10 лютого наші захисники та захисниці знищили 135 740 бійців "другої армії світу". Зауважимо, що цифра може бути більшою, адже точно підрахувати втрати ворога у зонах ведення бойових дій надзвичайно складно.

До слова, втрат може стати ще більше. У Генштабі зазначили, що хірургічне відділення місцевої лікарні Старобільська, що на Луганщині, переобладнали під військовий шпиталь. Причиною цього стала шалена кількість поранених загарбників. Раніше у деяких населених пунктах в області спостерігали роботу мобільних крематоріїв. Це означає, що ворог продовжує спроби приховати реальні втрати.

Повернімося до огляду ситуації на різних напрямках. Зауважимо, що оскільки ворог продовжує зазнавати шалених втрат, він ще лютіше відкриває вогонь як по позиціях наших військових, так по населених пунктах, розташованих поблизу лінії розмежування.

Яка ситуація на інших напрямках

Куп'янський і Лиманський. Під мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів Новомлинськ, Гряниківка, Дворічна, Западне, Синьківка, Кучерівка, Піщане, Крохмальне, Берестове Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

Під мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів Новомлинськ, Гряниківка, Дворічна, Западне, Синьківка, Кучерівка, Піщане, Крохмальне, Берестове Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва і Білогорівка на Луганщині. Бахмутський напрямок. З танків, мінометів та артилерії били по районах населених пунктів Миколаївка, Спірне, Васюківка, Веселе, Берестове, Білогорівка, Берхівка, Красна Гора, Парасковіївка, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Курдюмівка, Озарянівка, Торецьк, Південне та Майорськ Донецької області.

З танків, мінометів та артилерії били по районах населених пунктів Миколаївка, Спірне, Васюківка, Веселе, Берестове, Білогорівка, Берхівка, Красна Гора, Парасковіївка, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Курдюмівка, Озарянівка, Торецьк, Південне та Майорськ Донецької області. Авдіївський і Новопавлівський напрямки. Теж з танків, мінометів і артилерії били по районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар і Велика Новосілка Донецької області.

Теж з танків, мінометів і артилерії били по районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар і Велика Новосілка Донецької області. Запорізький напрямок. Ворог відкрив вогонь по районах населених пунктів Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка і Чарівне Запорізької області.

Ворог відкрив вогонь по районах населених пунктів Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка і Чарівне Запорізької області. Херсонський напрямок. Артилерійським вогнем накрили райони населених пунктів Антонівка Херсонської області, місто Херсон, а також Очаків на Миколаївщині.

Водночас ворог продовжує тероризувати мирних мешканців на тимчасово окупованих територіях. Так, в окремих населених пунктах на Запоріжжі ворог тисне на мешканців, запроваджує комендантські години, а також влаштовує перевірки.

Тим часом у Мелітополі колаборантам, які обіймають посади у так званій окупаційній "адміністрації", запропонували відмовитися від громадянства України. Їх закликають написати відповідні заяви.