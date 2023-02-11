Об этом заявили в утренней сводке Генштаба ВСУ. В ведомстве отметили, что оккупанты наступают сразу на 5 направлениях, хоть и несут потери.

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Наступление врага продолжается

За прошедшие сутки зафиксировали наступательные действия врага сразу на 5 направлениях. Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, а также Новопавловском. Напомним, что ранее наступления оккупанты вели на Бахмутском и Авдеевском. На остальных они пытались защищать свои позиции. Но в последние дни динамика изменилась.

Кроме того, оккупанты продолжают идти в атаку. 10 февраля попытки врага зафиксировали в районах Кременной, Шипиловки и Белогоровки в Луганской области, а также Красной Горы, Бахмута, Ивановского и Парасковеевки Донецкой области. Потуги врага подразделения Сил обороны отбили и заставили оккупантов отойти.

Внимание! В Генштабе продолжают мониторить ситуацию с возможной угрозой наступления с Севера. За прошедшие сутки на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях существенных изменений не зафиксировали. Также не выявили признаков того, что враг формирует наступательные группировки.

Враг терпит потери

За прошедшие сутки наши военные нанесли немало ударов по оккупантам. Так, авиация Сил обороны совершила 12 авиаударов по районам скопления живой силы. Кроме того, было еще 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

А вот подразделения ракетных войск и артиллерии смогли поразить 2 района скопления живой силы. Также под обстрелы попал склад боеприпасов, позиция зенитно-ракетного комплекса и 3 других важных объекта захватчиков.

Напомним, что на утро 10 февраля наши защитники и защитницы уничтожили 135 740 бойцов "второй армии мира". Заметим, что цифра может быть больше, ведь точно подсчитать потери врага в зонах ведения боевых действий очень сложно.

Кстати, потерь может стать еще больше. В Генштабе отметили, что хирургическое отделение местной больницы Старобельска на Луганщине переоборудовали под военный госпиталь. Причиной этого стало безумное количество раненых захватчиков. Ранее в некоторых населённых пунктах в области наблюдали работу мобильных крематориев. Это значит, что враг продолжает попытки скрыть реальные потери.

Вернемся к обзору ситуации на разных направлениях. Заметим, что поскольку враг продолжает нести бешеные потери, он еще яростнее открывает огонь как по позициям наших военных, так по населенным пунктам, расположенным вблизи линии разграничения.

Какая ситуация по другим направлениям

Купянский и Лиманский. Под минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов Новомлынск, Гряниковка, Двухлетняя, Западная, Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Макеевка, Площанка, Диброва и Белогоровка в Луганской области.

Под минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов Новомлынск, Гряниковка, Двухлетняя, Западная, Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Макеевка, Площанка, Диброва и Белогоровка в Луганской области. Бахмутское направление. Из танков, минометов и артиллерии били по районам населенных пунктов Николаевка, Спорное, Васюковка, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Берховка, Красная Гора, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Торецк, Южное и Майорск Донецк области.

Из танков, минометов и артиллерии били по районам населенных пунктов Николаевка, Спорное, Васюковка, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Берховка, Красная Гора, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Торецк, Южное и Майорск Донецк области. Авдеевское и Новопавловское направления. Также из танков, минометов и артиллерии били по районам населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

Также из танков, минометов и артиллерии били по районам населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области. Запорожское направление. Враг открыл огонь по районам населенных пунктов Времовка и Новополь на Донетчине и Ольговске, Малиновке, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривном Запорожской области.

Враг открыл огонь по районам населенных пунктов Времовка и Новополь на Донетчине и Ольговске, Малиновке, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривном Запорожской области. Херсонское направление. Артиллерийским огнем накрыли районы населенных пунктов Антоновка Херсонской области, город Херсон, а также Очаков Николаевской области.

В то же время враг продолжает терроризировать мирных жителей на временно оккупированных территориях. Так, в отдельных населенных пунктах на Запорожье враг давит на жителей, вводит комендантские часы, а также устраивает проверки.

Между тем в Мелитополе коллаборантам, занимающим должности в так называемой оккупационной "администрации", предложили отказаться от гражданства Украины. Их призывают написать соответствующие заявления.