Лоуренс Фридман, почетный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона, проанализировал ситуацию в Украине и опубликовал свою колонку на Comment is Freed. 24 Канал адаптировал статью Фридмана для украинских читателей.

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Украина и Россия готовят наступления: какая разница между сторонами конфликта

Как пишет профессор, ни одна сторона конфликта не подает намека на усталость от войны.

"Кажется, они обе готовы выстоять в течение этого года и следующего. Оба не проявляют энтузиазма по поводу переговоров для достижения компромиссного решения. Даже те, кто больше всего настаивает на дипломатических компромиссах, заходят в тупик, когда их просят придумать формулу, имеющую достаточные шансы быть принятой обеими сторонами. Очевидного компромисса нет. Украина хочет вернуть свою оккупированную территорию; Россия хочет получить больше", – отмечает Лоуренс Фридман.

Несмотря на заявления о патовой ситуации, когда линия фронта сдвинулась на несколько километров, обе стороны готовят наступление, чтобы посмотреть, смогут ли они добиться военного прорыва.

Однако при этом два набора сил и связанные с ними оперативные концепции выглядят по-разному. Российские силы все больше полагаются на численную силу, в то время как украинские делают ставку на качество передовых западных систем,

– отмечает профессор.

Прецеденты Великой войны

Автор колонки Лоуренс Фридман предостерег от прогнозов по ходу войны, ведь обеим сторонам еще предстоит сделать стратегический выбор. Он подчеркнул, что во время своего последнего этапа война приобрела вид длительной борьбы на истощение.

Естественно предположить, что так будет и дальше, но ни одна сторона не может поддерживать ее на нынешнем уровне интенсивности до бесконечности,

– пишет профессор.

Он отметил, что сцены боев в Украине с телами погибших солдат в нескольких метрах от окопов напоминают Западный фронт времен Первой мировой войны.

"Мы можем вспомнить, что на Восточном фронте с 1914 по 1917 год была большая российская армия, полная плохо снаряженных призывников, подведенных хаотической структурой командования и неадекватным материально-техническим обеспечением", – пишет военный исследователь.

Он отметил, что на Западном фронте окопная война в конце концов уступила место широкомасштабным наступлениям.

После большевистской революции Россия заключила сепаратный и невыгодный мир, возможно, еще один прецедент, который Путин хочет забыть. В результате Германия смогла увеличить свое присутствие на Западе, чтобы быстро выступить против уставших и истощенных французов и британцев, стремясь победить до того, как вклад Америки будет полностью ощутимым", – говорится в колонке.

Лоуренс Фридман вспомнил, что весеннее наступление немцев в марте 1918 года началось с массированного артиллерийского обстрела, быстро прорвавшегося через позиции союзников.

Он достиг прогресса, но ему помешала недостаточная подготовка и линии снабжения, неспособные успевать за наступающими войсками. К лету союзники замедлили наступление и начали оттеснять измученные силы немцев к обороне. Вскоре немецкая армия столкнулась с отступлением и массовой капитуляцией своих войск,

– пишет военный исследователь.

Масштабы наступлений Германии затмевают то, что происходит в Украине

Профессор отмечает, что масштабы наступлений Германии во время Первой мировой затмевают все, что сейчас планируется в войне России против Украины. В частности, немецкая атака началась с 10 000 пушек, выпустивших более миллиона снарядов за считанные часы, и к тому времени, когда она закончилась, британцы потеряли 178 000 человек, французы – 77 000 и немцы – 240 000 человек.

Когда в августе 1918 года англичане начали собственное противодействие, они бросили в атаку 13 дивизий при поддержке 2000 пушек, 450 танков и 1900 самолетов (это был один из первых примеров современной общевойсковой войны).

Несмотря на отличия в масштабах, эти битвы продемонстрировали важные особенности наступления: почему на их выбор времени может больше влиять перспектива худших условий в будущем, а не хороших условий сейчас; степень, в которой они проверяют боевой дух, мотивацию и сплоченность армии, когда ее отвергают; насколько неудачное наступление может оставить армию беззащитной перед контратаками,

– пишет Фридман.

Военный исследователь отметил, что наступление России в начале войны, особенно на Юге, быстро прогрессировало, как и Украины прошлой осенью, когда она столкнулась со слабой и плохо подготовленной обороной оккупантов в Харьковской области.

В других местах продвижения, как отмечает Фридман, характеризовались большими потерями и медленным продвижением.

Если эта модель повторяется, то перспектива почти такая же, и ни одна сторона не сможет победить,

– подчеркивает он.

Успешное наступление меняет все

Профессор военных исследований отмечает, что успешное наступление любой из сторон меняет все расчеты.

"Сторона, теряющая позиции, остается перед более тяжелым выбором в отношении своих военных вариантов и того, нужно ли ей рассматривать дипломатическое решение", – пишет исследователь.

Украине нужно подождать

Украина с оптимизмом смотрит на потенциал будущего наступления, ведь впервые в этой войне оно будет должным образом подготовлено. Запад понимает, что Путин не согласится ни на какое урегулирование, несущее запах поражения, единственная альтернатива – помочь Украине выиграть какие-то битвы – в лучшем случае заставить Россию уйти с оккупированной территории; по крайней мере, шокировать Кремль, заставив его признать, что его позиция неприемлема.

Хотя основные боевые танки привлекли наибольшее внимание в обсуждениях до и после встречи "Рамштайн", другие элементы пакета не менее важны, если не важнее – больше боевых машин пехоты, улучшенная система противовоздушной обороны, включая Patriot, и еще артиллерия.

Украина в ожидании западного оружия

Фридман отмечает, что вся военная помощь чрезвычайно важна для Украины. В частности, артиллерия, чтобы ослабить российские позиции и прервать их линии поставки, маневровые силы, чтобы окружить их позиции и использовать любые пробелы, и противовоздушная оборона, чтобы защитить силы, которые двигаются, от российской авиации.

"В прошлом году около шестой части украинского оружия поступило от посторонних поставщиков. Внешний вклад удваивается. Общая сумма, заявленная в Рамштайне, составляет по меньшей мере один дивизион комплекта НАТО. Поставляемые системы являются одними из лучших из доступных, что позволяет Украине сформировать три украинских корпуса (или всего три дивизии НАТО в эквиваленте) и потенциально по крайней мере одну дивизию, пригодную для серьезных наступательных операций", – пишет профессор.

Впрочем, он обращает внимание, что приверженность стран НАТО к победе Украины имеет свои пределы, определенные тревогой касательно ядерной эскалации.

Эти страны не отправляют свои силы воевать и не желают быть связанными с украинскими ударами вглубь российской территории. Поэтому они сдерживают предоставление самолетов,

– отмечает он.

Нужно определенное время, прежде чем обещанное оружие повлияет на ход войны, ведь ему нужно время, чтобы добраться до Украины и интегрироваться в ее силы. Некоторые ценные системы уже в пути – первая партия БМП Bradley США и французских боевых разведывательных машин AMX-10 уже прибывает.

"Но есть проблемы с логистикой – транспортировка этих тяжелых систем и всего идущего с ними комплекта, включая боеприпасы, является серьезной задачей. В некоторых случаях, как в случае с бомбами малого диаметра, которые могут запускаться с помощью пусковых установок HIMARS, производство еще не началось", – говорится в колонке профессора.

Он отметил, что эти бомбы позволят украинцам поражать цели на расстоянии 140 км, что создаст дополнительные проблемы для российской логистики.

Пока они не прибудут, Великобритания рассматривает возможность отправки "средств большей дальности", в частности крылатых ракет Stormshadow класса "воздух-земля", чтобы "взорвать способность России постоянно наносить удары по гражданской и критически важной национальной инфраструктуре Украины".

Доставка первого из обещанных танков в Украину не займет много времени. Но они нуждаются в потенциально длительных программах обучения, чтобы убедиться, что танки используются должным образом.

Украинцы очень мотивированы и быстро учатся, поэтому они стремятся сделать через неделю то, на что обычно уходят месяцы. Украина ждала, пока западные правительства поймут логику военной ситуации и своих политических обязательств.

В текущих боях украинцы, как правило, уступают количеством вооружения, справляются со старой и часто изношенной техникой и несут потери, даже если наносят гораздо больше российским силам.

Необходимость максимально использовать свои новые возможности требует отложить действия, пока их наступательные подразделения не будут полностью экипированы и готовы к действию. Однако это означает, что инициатива остается за противником, а российские силы сейчас концентрируются для новых атак,

– подчеркивает Фридман.

Россия спешит: как Кремль готовится к продолжительной войне

Россия находится в военном положении, системы мобилизации действуют и не страдают организационным хаосом первых недель. Они могут восполнить потери живой силы, и делают это постоянно, даже если у них нет хорошо обученных и мотивированных войск.

Оборонное производство было увеличено, чтобы обеспечить новые поставки оборудования и боеприпасов, даже если это не совсем компенсирует потерянное. Они готовятся к продолжительной войне.

Путин не знает, как закончить эту войну, не обнажив ее расходы и бесполезность, хотя у него нет очевидного пути к победе. Часть его долгосрочной военной стратегии была основана на надежде, что враги России устанут первыми. Атаки на критически важную инфраструктуру Украины, для которых требовалось большое количество доступных ракет и беспилотников, могли иметь карательную и возмездную цель, но у них также были и стратегические намерения,

– отмечает Фридман.

Максимально усложнив жизнь населению Украины зимой, Путин надеялся заставить Киев признать поражение.

"Нападениям, безусловно, удалось сделать жизнь невыносимой, но они потерпели неудачу как форму политического давления. Так же влияние энергетического кризиса, вызванного перебоями в поставках нефти и газа, сейчас слабеет, опять же не сумев подавить готовность западных правительств поддержать Украину. (Это еще одна причина, по которой январские заявления сторонников Украины были важными – не только по особенностям ее новых возможностей, но и как подтверждение их приверженности делу Украины), – пишет профессор.

Путин уже не так уверен, что может выиграть испытание на выносливость.

Военный исследователь отмечает, что Россия успешно справилась с западными санкциями в первый год и требованиями войны. Однако сейчас Россия начинает испытывать экономический удар.

В прошлом месяце доходы от нефти и газа сократились почти вдвое по сравнению с прошлым годом и сейчас нефть торгуют по 49,48 доллара за баррель. Остальные доходы сократились примерно на 28%, а расходы выросли почти на 60%. Путин все еще может чувствовать, что может выиграть испытание на выносливость, но он уже не может быть так уверен,

– отмечает профессор.

Кремлевский диктатор также недоволен действующим состоянием сухопутной войны, ведь не достиг своей минимальной цели – контроля над Донбассом. Путин также хочет, чтобы Херсон и Запорожье навсегда признали частью России.

"В любом случае ему нужны его силы, чтобы воспрепятствовать предполагаемым украинским наступлениям и продолжить наступление России", – говорится в колонке Фридмана.

Профессор считает, что именно отсутствие наступательных усилий лучше всего объясняет назначение Валерия Герасимова руководителем оккупационных войск.

"Хотя этот шаг, вероятно, был связан с борьбой за влияние в Кремле, главной причиной, кажется, было разочарование Путина отсутствием наступательных усилий. Суровикин разобрался в российской обороне, в том числе эвакуировал город Херсон, чтобы обеспечить более управляемые оборонные линии, на что Путин согласился неохотно из-за символизма оставления города, который только что был провозглашен частью России. Сейчас ему достаточно обороны", – пишет Фридман.

Тактика боя

Есть сообщения, что 320 тысяч российских военных, многие недавно мобилизованные, сейчас находятся в Украине, и что оружие было изъято из складов для его использования.

Украинская разведка утверждает, что движение штурмовых групп к востоку отражает приказ Путина "до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей". С российской стороны есть предупреждение министра обороны Шойгу, что западные поставки вооружений в Украину могут в конце концов привести к "непредсказуемой эскалации".

Единственная причина, по которой Путин и Герасимов могут быть уверены, что новые наступательные операции будут более успешными, чем в прошлом году, заключается в том, что сейчас у них есть большое количество войск,

– указывает профессор из Британии

С апреля русские наступления состояли из длительных, дорогих, неустанных боев за взятие деревень, поселков и городов, которые к моменту взятия были превращены в руины артиллерийскими обстрелами и из которых население бежало. Битва за взятие Северодонецка летом привела к тому, что их сухопутные силы были истощены настолько, что могли остаться в игре только благодаря массовой мобилизации, объявленной в конце сентября.

Дополнительные войска показали свою ценность в обороне. Вместе с погодой они усложнили украинцам продвижение. Однако нет доказательств того, что они облегчили наступление России. Хотя Россия, возможно, получила преимущество в битвах за Соледар и Бахмут, о которых говорили как о ключевой цели с лета, даже эта борьба еще не закончилась.

Во всех этих боях украинцы понесли ужасные потери, но они послужили своей цели.

Как Россия использует живую силу

Лоуренс Фридман обратил внимание на заявление Дары Масикот из корпорации RAND, указывающей на ряд областей, в которых российские войска продемонстрировали способность учиться и адаптироваться.

В частности, россияне изменили свои системы логистики таким образом, чтобы ключевые активы оставались вне досягаемости HIMARS; развитие способности глушить украинские коммуникации, не глуша свои; точность атак на электрические сети Украины; ракеты ПВО перепрофилированы для поражения наземных целей

В колонке говорится, что россияне разработали тактику использования своих солдат в качестве дешевого ресурса. Несмотря на потери, живая сила помогает выявить расположение украинских рубежей, чтобы по ним можно было лучше стрелять из артиллерии, а также изнуряет защитников, чтобы они были менее способны справиться с профессиональными и лучше оснащенными российскими подразделениями.

Лоуренс Фридман задает вопрос, как далеко эта тактика может завести Россию. И для этого он упоминает о так называемом "народном ополчении" на Донбассе, которое поддерживается Россией. Они с самого начала использовали живую силу как расходный материал, в частности в боях за Северодонецк.

В итоге "народное ополчение" понесло катастрофические потери, снизившие боевую ценность пехоты "ниже плинтуса". Из-за соответствующей тактики живыми остались только команды батальонов, полков и бригад и артиллеристы.

Россия скрывает правду от мобилизованных

Исследователь из Британии напоминает, что запасы бывших каторжников в ЧВК "Вагнера" тоже начали заканчиваться. Причина в том, что в тюрьме дошли слухи, что из желающих бороться за свою свободу выжило 20%. Следовательно, поток новых рекрутов из этого источника снизился.

Несмотря на желание владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина прославиться тем, что он "взял" Бахмут, вагнеровцам нужна помощь российских регулярных войск.

Фридман констатирует, что все это ставит под вопрос, будут ли мобилизованы так же готовы сыграть ключевую роль в будущих наступлениях.

Кроме того, он отметил, что по прибытии на фронт мобилизованных держат отдельно от ветеранов, чтобы они не узнали слишком многого об условиях, в которых им придется бороться.

"Есть некоторые предположения, что российская тактика, возможно, уже меняется из-за сложности убеждения мобилизованных сыграть свою жалкую роль", – отмечает профессор.

Все указывает на то, что россияне срочно продвигаются вперед, чтобы захватить больше территории в ближайшие недели. Однако недавно они не проявляли способности маневрировать большими формированиями, но продвигались медленно большой ценой.

Даже там, где они мобильны, им часто приходится преодолевать болотистую местность. Лоуренс Фридман отмечает, что пока еще рано для наступления.

Причины, по которым наступление ассоциируется с весной, заключаются в том, что когда земля твердеет, а деревья растут, легче быстро двигаться с некоторым укрытием. Потери российского оборудования были огромными, поэтому во многих случаях они зависят от старых систем, страдающих износом. Военно-воздушные силы иногда активны, но сдерживаются украинским ПВО,

– указывает профессор.

Он также отметил проблемы со сплоченностью российской армии. Ведь кроме регулярных частей армии есть "народные ополчения" так называемых "ДНР" и "ЛНР", кадыровцы и казаки, вагнеровцы и другие ЧВК.

"Они сталкиваются с украинскими силами, которые все еще выглядят высокомотивированными и боеспособными, даже пока они ждут лучшего оборудования. Украинская разведка хорошая, ее сеть связи функционирует эффективно, и они показали, как они могут использовать беспилотники и другие формы разведки, чтобы идентифицировать концентрацию российских войск и вызвать точный артиллерийский огонь", – пишет Фридман.

К наступлению России ставят скептически

Именно поэтому, как пишет военный исследователь, к будущему русскому наступлению относятся скептически. Минобороны Британии сообщило, что российское руководство требовало от своих старших командований "масштабного продвижения" с целью оккупации всей Донецкой области, и что это предполагало разработку "планов, требующих неукомплектованных, неопытных подразделений для достижения нереальных целей".

Отмечая, что российским войскам пока "удавалось завоевывать лишь несколько сотен метров территории в неделю", главным образом из-за отсутствия "боеприпасов и маневренных единиц, необходимых для успешного наступления", Минобороны пришло к выводу, что "остается маловероятным, что Россия может нарастить силы," необходимые для существенного влияния на исход войны в течение следующих недель".

Другие военные аналитики также предполагают, что грядущие российские наступления будут "нелестными". Майкл Кофман считает маловероятным, что Россия достигнет значительного прогресса в направлении Славянска и Краматорска, где украинские силы могут их встретить.

Скорее всего, россияне будут двигаться в направлении Кременной и дальше на Лиман. Они атаковали Угледар на юге Донецка, причем прямые российские атаки привели к серьезным потерям в живой силе и технике.

Россия хочет захватить Донбасс в нереальные сроки

Американский Институт изучения войны отмечает, что "Российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и, вероятно, без достаточной боевой мощи".

Центр оборонных исследований отмечает, что: "Противник не имеет достаточно пехотных подразделений для быстрого продвижения вглубь обороны ВСУ, а также "сил и средств для одновременного проведения более двух наступательных операций".

Одна из причин того, почему наступления прошлого года пошли не по плану, заключалась в том, что россияне пытались наступать на многих направлениях одновременно, но если все их усилия сосредоточить в одном или двух направлениях, то оборонная задача Украины упрощается.

На основе прошлых результатов сложно понять, как они могут управлять быстрыми и эффективными движениями, чтобы застать украинских защитников врасплох и пробить их линии.

Украине следует избегать втягивания в бои: время ВСУ придет

"В то же время огромное количество войск и готовность России нести значительные потери, даже если в Москве это выдают желаемое за действительное, означает, что украинцы не могут не воспринимать будущее наступление с определенной тревогой, полагая, не станет ли это решающим и патовым моментом".

Цель может заключаться в том, чтобы провести серию атак, которые отнимают много времени и солдат, чтобы показать Путину, что они все еще имеют инициативу, или занять украинские силы, отражая серию ограниченных атак, чтобы лишить их возможности подготовить свои собственные атаки.

Теперь задача Украины состоит в том, чтобы отразить эти атаки, не уступая многие позиции. Им по-прежнему нужно избегать вмешательства в бой, пока их новые наступательные постройки не будут готовы. Наконец, настанет их очередь», – резюмирует Лоуренс Фридман.