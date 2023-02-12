Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии за 12 февраля. Британские разведчики указывают на ежедневные сведения Генштаба ВСУ относительно потерь среди российских военных.

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Средний показатель потерь России составляет 824 жертв в день

Британцы отмечают, что не могут проверить украинскую методологию подсчета потерь России. Однако в разведке Британии указывают, что тенденции, иллюстрирующие данные Генштаба ВСУ, вероятно, точны.

Сообщается, что средний показатель потерь России за последние 7 дней составил 824 жертв в день. Это в четыре раза больше, чем в июне – июле 2022 года, когда шли ожесточенные бои в Луганской области.

Авторы обзора подчеркивают, что Украина также продолжает страдать от высокого уровня оттока личного состава.

Британская разведка считает, что рост российских потерь, вероятно, связан с рядом факторов. Среди них – нехватка подготовленных кадров, координации и ресурсов по всему фронту.

Разведчики подчеркивают, что эти факторы видны на примере боев за Угледар и Бахмут.

Россия использует тактику "расходных войск"

Почётный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренс Фридман обратил внимание, что Россия разработала тактику использования своих солдат как дешевый ресурс.

Эта тактика предполагает движение оккупантов против украинских линий под действием наркотиков и дулом автоматов с мизерными шансами выжить. Тактика ценой человеческих жизней позволяет россиянам обнаруживать позиции украинских военных.

В то же время Фридман отмечает, что тактика может оказаться бездейственной в долгосрочной перспективе, поскольку Россия рискует потерять свой потенциал.

Соответствующие действия оккупантов фиксировались на разных участках фронта. В последние месяцы Россия прибегала к этой тактике под Бахмутом, Соледаром и Угледаром, где наступала большим количеством живой силы.

Обратите внимание. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 12 февраля общие боевые потери России уже составляют 137780 солдат. Сразу 900 российских оккупантов были ликвидированы за прошедшие сутки.