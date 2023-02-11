Штурмовик оккупантов уничтожил расчет ПЗРК пограничного подразделения. Пограничники информируют, что, вероятно, был сбит Су-25.
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Пограничники сбили уже второй штурмовик
От попадания ракеты "птичка" задымилась и начала снижаться. Самолет разбился, катапультирование пилота наши защитники не увидели,
– говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе отмечают, что в течение недели это уже второй подтвержденный реактивник, уничтоженный пограничниками.
Как пограничники сбили российский самолет: видео
Сколько самолетов уже потеряла Россия
Утром 11 февраля в Генштабе ВСУ обновили данные по потерям российских оккупантов в войне против Украины. По состоянию на 353 день войны в Украине уже уничтожены 295 российских самолетов и 280 вертолетов.
Отметим, что в начале февраля военнослужащие Национальной гвардии Украины также уничтожили российский штурмовик Су-25. Наши воины сбили истребитель в районе Бахмута.
Россия использует штурмовики при уничтожении наземных целей и наносит удары по украинским позициям и населенным пунктам.
Какая ситуация под Бахмутом
- По состоянию на 11 февраля Россия продолжает вести наступательные действия в Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Оккупанты не отказываются от своих целей, хотя несут потери.
- За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Кременная, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковиевка Донецкой области.
- Вокруг Бахмута продолжаются ожесточенные бои: Россия наступает большими силами, но несет безумные потери в живой силе и технике.