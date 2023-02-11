Штурмовик оккупантов уничтожил расчет ПЗРК пограничного подразделения. Пограничники информируют, что, вероятно, был сбит Су-25.

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Пограничники сбили уже второй штурмовик

От попадания ракеты "птичка" задымилась и начала снижаться. Самолет разбился, катапультирование пилота наши защитники не увидели,

– говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отмечают, что в течение недели это уже второй подтвержденный реактивник, уничтоженный пограничниками.

Как пограничники сбили российский самолет: видео

Сколько самолетов уже потеряла Россия

Утром 11 февраля в Генштабе ВСУ обновили данные по потерям российских оккупантов в войне против Украины. По состоянию на 353 день войны в Украине уже уничтожены 295 российских самолетов и 280 вертолетов.

Отметим, что в начале февраля военнослужащие Национальной гвардии Украины также уничтожили российский штурмовик Су-25. Наши воины сбили истребитель в районе Бахмута.

Россия использует штурмовики при уничтожении наземных целей и наносит удары по украинским позициям и населенным пунктам.

Какая ситуация под Бахмутом