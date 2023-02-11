Штурмовик окупантів знищив розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу. Прикордонники інформують, що, ймовірно, було збито Су-25.

Дивіться також Буря перед затишшям: чого очікувати від нового наступу Росії та чому Україна вимушена чекати

Прикордонники збили вже другий штурмовик

Від влучання ракети "пташка" задимілась й почала знижуватися. Літак розбився, катапультування пілота наші захисники не побачили,

– йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі зазначають, що впродовж тижня це вже другий підтверджений реактивник, який знищили прикордонники.

Як прикордонники збили російський літак: відео

Скільки літаків вже втратила Росія

Зранку 11 лютого в Генштабі ЗСУ оновили дані щодо втрат російських окупантів у війні проти України. Станом на 353 день війни в Україні вже знищено 295 російських літаків і 280 гелікоптерів.

Зазначимо, що на початку лютого військовослужбовці Національної гвардії України також знищили російський штурмовик Су-25. Наші воїни збили винищувач у районі Бахмута.

Росія використовує штурмовики при знищенні наземних цілей та завдає ударів по українських позиціях і населених пунктах.

Яка ситуація під Бахмутом