Штурмовик окупантів знищив розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу. Прикордонники інформують, що, ймовірно, було збито Су-25.
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Прикордонники збили вже другий штурмовик
Від влучання ракети "пташка" задимілась й почала знижуватися. Літак розбився, катапультування пілота наші захисники не побачили,
– йдеться у повідомленні.
У Держприкордонслужбі зазначають, що впродовж тижня це вже другий підтверджений реактивник, який знищили прикордонники.
Як прикордонники збили російський літак: відео
Скільки літаків вже втратила Росія
Зранку 11 лютого в Генштабі ЗСУ оновили дані щодо втрат російських окупантів у війні проти України. Станом на 353 день війни в Україні вже знищено 295 російських літаків і 280 гелікоптерів.
Зазначимо, що на початку лютого військовослужбовці Національної гвардії України також знищили російський штурмовик Су-25. Наші воїни збили винищувач у районі Бахмута.
Росія використовує штурмовики при знищенні наземних цілей та завдає ударів по українських позиціях і населених пунктах.
Яка ситуація під Бахмутом
- Станом на 11 лютого Росія продовжує вести наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Окупанти не відмовляються від своїх цілей, хоча зазнають втрат.
- За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Кремінна, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка на Донеччині.
- Довкола Бахмута тривають запеклі бої: Росія наступає великими силами, але зазнає шалених втрат в живій силі й техніці.