Нацгвардійці 2 лютого о 11:55 ранку в південно-східній околиці Бахмута виявили два ворожі літаки Су-25 на відстані трьох кілометрів. Ціль була захоплена стрільцем-зенітником ПЗРК "Ігла-1" та здійснено пуск.

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Командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення "Партизан" повідомив, що внаслідок бойової роботи один Су-25 було уражено.

У нацгвардії зазначили, що Росія використовує броньований дозвуковий штурмовик при знищенні наземних цілей та завдає ударів по українських позиціях і населених пунктах.

Також у Нацгвардії повідомили, що внаслідок бойової роботи вогневої групи зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення на Бахмутському напрямку окупанти частково втрачають боєздатність та повітряну перевагу.

Так, тільки за минулий тиждень розрахунком було знищено гелікоптер Мі-24 та літак Су-25.

Яка ситуація під Бахмутом

Російські війська через потужний спротив Сил оборони України вже кілька місяців не можуть захопити Бахмут. Росія кидає шалені сили на Бахмутський напрямок і зазнає великих втрат.

Речник Східного угруповання Збройних сил Сергій Череватий інформував, що на Бахмутському напрямку щодобові втрати окупантів йдуть на сотні.

Ситуація на Бахмутському напрямку дуже напружена, але контрольована українськими військами. Видання Bloomberg пише, що Україні, ймовірно, доведеться відступити з Бахмута.

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