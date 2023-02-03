Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 840 загарбників. Зауважимо, що статистика втрат ворога приблизна. Точний підрахунок вкрай складно здійснювати у зонах ведення активних бойових дій.
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Втрати ворога у техніці
Загарбники не лише позбавляються живої сили, але й своєї техніки. Від початку повномасштабного вторгнення на брухт вдалося перетворити тисячі одиниць ворожої техніки.
- танків – 3215 (+4);
- бойових броньованих машин – 6388 (+6);
- артилерійських систем – 2215 (+3);
- РСЗВ – 460 (+2);
- засоби ППО – 222;
- літаків – 294 (+1);
- гелікоптерів – 284;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1952 (+1);
- крилаті ракети – 796;
- кораблі та катери – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5068 (+4);
- спеціальна техніка – 202 (+2).
Актуальні втрати ворога станом на 3 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Зазнає втрат, але лізе в бій
Перед окупантами стоїть чітка задача від Владіміра Путіна. Кривавий диктатор віддав наказ захопити Луганську та Донецьку області повністю до березня 2023 року. Тож загарбники не полишають спроб втілити у життя вологу мрію цього злочинця.
Як зауважили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, наступальні дії ворога зафіксували на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Усі ці пориви загарбників супроводжуються колосальними втратами.
Цим займаються також підрозділи Сил оборони. За минулу добу вони відбили чимало атак ворога. У районах Стельмахівки, Невського та Білогорівки на Луганщині та Верхньокам'янського, Миколаївки, Красної Гори, Парасковіївки, Бахмута, Іванівського та Курдюмівки на Донеччині окупанти сунули, але зазнали втрат і відійшли.