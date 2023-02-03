Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 840 загарбників. Зауважимо, що статистика втрат ворога приблизна. Точний підрахунок вкрай складно здійснювати у зонах ведення активних бойових дій.

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Втрати ворога у техніці

Загарбники не лише позбавляються живої сили, але й своєї техніки. Від початку повномасштабного вторгнення на брухт вдалося перетворити тисячі одиниць ворожої техніки.

танків – 3215 (+4);

бойових броньованих машин – 6388 (+6);

артилерійських систем – 2215 (+3);

РСЗВ – 460 (+2);

засоби ППО – 222;

літаків – 294 (+1);

гелікоптерів – 284;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1952 (+1);

крилаті ракети – 796;

кораблі та катери – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5068 (+4);

спеціальна техніка – 202 (+2).



Актуальні втрати ворога станом на 3 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зазнає втрат, але лізе в бій

Перед окупантами стоїть чітка задача від Владіміра Путіна. Кривавий диктатор віддав наказ захопити Луганську та Донецьку області повністю до березня 2023 року. Тож загарбники не полишають спроб втілити у життя вологу мрію цього злочинця.

Як зауважили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, наступальні дії ворога зафіксували на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Усі ці пориви загарбників супроводжуються колосальними втратами.

Наголошуємо, що нашим захисникам і захисницям зараз вкрай непросто. Оскільки окупанти намагаються виконати наказ Путіна, вони буквально закидують наших своїми солдатами та поливають вогнем. Тож дуже важливо підтримувати ЗСУ. Якщо маєте можливість донатити – зробіть це неодмінно. Ваш вклад наближає Україну до перемоги!

Цим займаються також підрозділи Сил оборони. За минулу добу вони відбили чимало атак ворога. У районах Стельмахівки, Невського та Білогорівки на Луганщині та Верхньокам'янського, Миколаївки, Красної Гори, Парасковіївки, Бахмута, Іванівського та Курдюмівки на Донеччині окупанти сунули, але зазнали втрат і відійшли.