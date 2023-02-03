Як зазначили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, за минулу добу ворог продовжив уперто наступати. І колосальні втрати на фронті його аж ніяк не бентежать, адже так званого "гарматного м'яса" ще достатньо.

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Наступають та йдуть в атаку

За даними відомства, за минулу добу ворог здійснював наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, а також Новопавлівському напрямках. Усі ці потуги загарбників супроводжуються великими втратами з боку росіян.

Відразу ж нагадуємо, що нашим захисникам і захисницям теж надзвичайно складно. Ворог буквально закидає їх тілами своїх бійців, а також поливає вогнем і вдень, і вночі. Тож, якщо можете допомагати ЗСУ – робіть це. Пам'ятайте, що ваш, навіть незначний, внесок наближає Україну до перемоги.

Також це роблять підрозділи Сил оборони, які відбили чимало атак за минулу добу. Ворог сунув у районах Стельмахівки, Невського та Білогорівки на Луганщині, а також Верхньокам'янського, Миколаївки, Красної Гори, Парасковіївки, Бахмута, Іванівського та Курдюмівки, що на Донеччині.

Ефективно свою роботу виконувала також авіація Сил оборони. Впродовж минулої доби вона завдала 4 удари по районах скупчення ворога. Крім того, нашим захисникам вдалося знищити російський БпЛА типу "Мерлін". А от підрозділи ракетних військ і артилерії змогли уразити пункт управління, 3 райони скупчення живої сили та склад з боєприпасами противника.

Яка ситуація на різних напрямках

Волинський, Поліський, Сіверський і Слобожанський. Ознак того, що ворог сформував наступальні угруповання, не виявлено. Водночас обстрілів зазнали райони Клюсів, Грем'яча та Єліного на Чернігівщині; Муравейні, Товстодубового, Студенки, Катеринівки, Вовківки та Волфиного на Сумщині; Ветеринарного, Козачої Лопані, Стрілечої, Глибокого, Зеленого, Стариць, Огірцевого, Гатища, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Охрімівки та Новомлинського на Харківщині.

Ознак того, що ворог сформував наступальні угруповання, не виявлено. Водночас обстрілів зазнали райони Клюсів, Грем'яча та Єліного на Чернігівщині; Муравейні, Товстодубового, Студенки, Катеринівки, Вовківки та Волфиного на Сумщині; Ветеринарного, Козачої Лопані, Стрілечої, Глибокого, Зеленого, Стариць, Огірцевого, Гатища, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Охрімівки та Новомлинського на Харківщині. Куп'янський напрямок. Під обстріли потрапили райони Дворічної, Голубівки, Куп'янська, Кучерівки, Кислівки та Котлярівки на Харківщині та Новоселівського та Стельмахівки на Луганщині.

Під обстріли потрапили райони Дворічної, Голубівки, Куп'янська, Кучерівки, Кислівки та Котлярівки на Харківщині та Новоселівського та Стельмахівки на Луганщині. Лиманський напрямок. Ворог атакував Терни, Макіївку, Червонопопівку, Діброву та Торське на Луганщині.

Ворог атакував Терни, Макіївку, Червонопопівку, Діброву та Торське на Луганщині. Бахмутський напрямок. Під ворожий вогонь потрапили райони Спірного, Білогорівки, Парасковіївки, Веселого, Бахмута й Іванівського Донецької області.

Під ворожий вогонь потрапили райони Спірного, Білогорівки, Парасковіївки, Веселого, Бахмута й Іванівського Донецької області. Авдіївський напрямок. Окупанти обстріляли Авдіївку, Тоненьке, Веселе, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівку, Георгіївку, Мар'їнку, Побєду та Новомихайлівку.

Окупанти обстріляли Авдіївку, Тоненьке, Веселе, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівку, Георгіївку, Мар'їнку, Побєду та Новомихайлівку. Новопавлівський напрямок. Загарбники атакували Богоявленку, Вугледар, Пречистівку, Велику Новосілку та Нескучне на Донеччині.

Загарбники атакували Богоявленку, Вугледар, Пречистівку, Велику Новосілку та Нескучне на Донеччині. Запорізький і Херсонський напрямок. З мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляли понад 40 населених пунктів. Серед них Времівка на Донеччині, Гуляйпільське та Кам'янське на Запоріжжі, Херсон, Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Милове, Бургунка, Новотягинка та Кізомис на Херсонщині.

Наостанок нагадаємо, що ЗСУ вже знищили 129 030 російських загарбників. Водночас, як зауважив міністр оборони Олексій Резніков, Росія мобілізувала 500 тисяч бійців. Тож втрат окупанти ще зазнають чимало, якщо продовжать в такому темпі наступи й атаки.