З 24 лютого 2022 року українські військові знищили 129 030 ворогів. Та дані не остаточні, адже Генштаб постійно уточнює інформацію.

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Також ворог має колосальні втрати у техніці, які щодня невпинно збільшуються.

Втрати ворога у техніці

  • танків – 3211 (+2);
  • бойових броньованих машин – 6382;
  • артилерійських систем – 2212 (+5);
  • РСЗВ – 458;
  • засоби ППО – 222 (+1);
  • літаків – 293;
  • гелікоптерів – 284;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951;
  • крилаті ракети – 796;
  • кораблі та катери – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5064 (+3);
  • спеціальна техніка – 200.