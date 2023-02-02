З 24 лютого 2022 року українські військові знищили 129 030 ворогів. Та дані не остаточні, адже Генштаб постійно уточнює інформацію.

До теми "Втратили 50% десантників": Кремль уже погано контролює інформаційне поле і посилює репресії

Також ворог має колосальні втрати у техніці, які щодня невпинно збільшуються.

Втрати ворога у техніці