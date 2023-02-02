З 24 лютого 2022 року українські військові знищили 129 030 ворогів. Та дані не остаточні, адже Генштаб постійно уточнює інформацію.
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Також ворог має колосальні втрати у техніці, які щодня невпинно збільшуються.
Втрати ворога у техніці
- танків – 3211 (+2);
- бойових броньованих машин – 6382;
- артилерійських систем – 2212 (+5);
- РСЗВ – 458;
- засоби ППО – 222 (+1);
- літаків – 293;
- гелікоптерів – 284;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951;
- крилаті ракети – 796;
- кораблі та катери – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5064 (+3);
- спеціальна техніка – 200.