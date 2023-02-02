С 24 февраля 2022 г. украинские военные уничтожили 129 030 врагов. И данные не окончательны, ведь Генштаб постоянно уточняет информацию.
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Также враг имеет колоссальные потери в технике, которые ежедневно увеличиваются.
Потери врага в технике
- танков – 3211 (+2);
- боевых бронированных машин – 6382;
- артиллерийских систем – 2212 (+5);
- РСЗО – 458;
- средства ПВО – 222 (+1);
- самолетов – 293;
- вертолетов – 284;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951;
- крылатые ракеты – 796;
- корабли и катера – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5064 (+3);
- специальная техника – 200.
Как отмечают в американском Институте изучения войны, оккупанты продолжают нести безумные потери на поле боя. И речь не только об обычных солдатах, но и десантниках. Фактически их количество сократилось наполовину.
Об этом в одном из эфиров рассказал известный российский военкор. Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения к сентябрю 2022 года Россия потеряла 40 – 50% своих десантников. Скоро некому будет в фонтанах купаться. В то же время составители отчета отметили, что не могут подтвердить точность этой оценки.
Достижение наших ВСУ за сутки
Утром 2 февраля в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили:
- пункт управления,
- 3 района сосредоточения живой силы противника,
- состав горюче-смазочных материалов.