Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 840 захватчиков. Заметим, что статистика потерь врага приблизительная. Точный подсчет крайне сложно производить в зонах ведения активных боевых действий.

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Потери врага в технике

Захватчики не только лишаются живой силы, но и своей техники. С начала полномасштабного вторжения в металлолом удалось превратить тысячи единиц вражеской техники.

танков – 3215 (+4);

боевых бронированных машин – 6388 (+6);

артиллерийских систем – 2215 (+3);

РСЗО – 460 (+2);

средства ПВО – 222;

самолетов – 294 (+1);

вертолетов – 284;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1952 (+1);

крылатые ракеты – 796;

корабли и катера – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5068 (+4);

специальная техника – 202 (+2).



Актуальные потери врага по состоянию на 3 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ

Несет потери, но лезет в бой

Перед оккупантами стоит четкая задача Владимира Путина. Кровавый диктатор отдал приказ захватить Луганскую и Донецкую области до марта 2023 года. Так что захватчики не оставляют попыток претворить в жизнь влажную мечту этого преступника.

Как отметили в утренней сводке Генштаба ВСУ, наступательные действия врага зафиксировали на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Все эти порывы захватчиков сопровождаются колоссальными потерями.

Подчеркиваем, что нашим защитникам и защитницам сейчас очень непросто. Поскольку оккупанты пытаются выполнить приказ Путина, они буквально забрасывают наших своими солдатами и поливают огнем. Поэтому очень важно поддерживать ВСУ. Если можете донатить – сделайте это обязательно. Ваш вклад приближает Украину к победе!

Этим занимаются также подразделения сил обороны. За минувшие сутки они отбили немало атак врага. В районах Стельмаховки, Невского и Белогоровки на Луганщине и Верхнекаменского, Николаевки, Красной Горы, Парасковеевки, Бахмута, Ивановского и Курдюмовки на Донетчине оккупанты двигались вперед, но понесли потери и отошли.