У Повітряних силах констатували, що найбільше від повітряного тероризму потерпає Київ та область, адже ворог намагається залишити без світла насамперед жителів серця нашої держави. Власне, про це повідомив речник Юрій Ігнат під час брифінгу, – інформує 24 Канал. Також він сказав, де ЗСУ працюють найбільш ефективно.

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Ворог залишається без авіації

Ігнат підтвердив те, що найбільше Повітряним силам вдається ліквідовувати ворожих літальних апаратів поблизу лінії зіткнення. Йдеться, зокрема, про Ка-52, які також називаються "Алігаторами", транспортні літаки Мі-8 та штурмовики Су-25. За словами речника, це та техніка, яка найбільше підтримує наземні війська.

Орім того, Ігнат зазначив, що, на відміну від російської сторони, Генеральний штаб знає, яка тактика є правильною, аби якомога більша кількість авіації залишилась неушкодженою.

Це майстерність наших пілотів та органів управління. Вони розуміють, як правильно використовувати техніку. І ми не маємо таких результатів негативних, як має Росія. Ви бачили, як кілька днів поспіль була позитивна для на статистика щодо збиття повітряних цілей,

– констатував він.

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Водночас Ігнат зауважив, що Повітряні сили щодня завдають до 15 групових авіаційних ударів по окупантах, працюючи спільно з армійською авіацією сухопутних військ. Як він повідомив, через активізацію ворога на Бахмутському напрямку Кремль щодня втрачає від 2 до 6 повітряних цілей.

Це (успіхи Повітряних сил – 24 Канал) пов'язано з тим, що є пожвавлення бойових дій на цьому на Бахмутському напрямку, де стоїть наша фортеця. Противник підтримує смертників, які лізуть туди,

– додав Ігнат.

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