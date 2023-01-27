Внаслідок ворожих ударів по цивільній інфраструктурі Кіндрашівки Харківської області, Часового Яру Донецької області, Камишанів та Херсона є загиблі та поранені серед мирного населення. Також загарбники пошкодили будівлі обласної цивільної інфекційної лікарні в Херсоні.

Попри значні втрати, щоб покращити тактичне положення, росіяни продовжують наступальні дії на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Своєю чергою, на Куп'янському, Запорізькому та Херсонському – вони обороняються.

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Що відбувалося на різних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація не має змін. Наступальних угруповань противника не фіксують. Обстрілів з танків, мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів:

Сеньківка і Тимоновичі Чернігівської області, Волфине і Тимофіївка Сумської області;

понад 15 населених пунктів на Харківщині, зокрема, Ветеринарне, Козача Лопань, Веселе, Вовчанськ, Варварівка, Бударки, Білий Колодязь, Мілове, Новомлинськ та Дворічна.

На Куп'янському напрямку окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічне, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Котлярівка і Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і М'ясожарівка на Луганщині.



Росіяни обстрілюють українські міста / Фото Генштабу ЗСУ

На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Макіївка, Невське і Діброва Луганської області.

під вогневий вплив потрапили Макіївка, Невське і Діброва Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Веселе, Білогорівка, Благодатне, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Залізне і Нью-Йорк Донецької області.

вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Веселе, Білогорівка, Благодатне, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Залізне і Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку росіяни обстріляли Бердичі, Авдіївку, Невельське, Красногорівку, Мар'їнку і Новомихайлівку.

росіяни обстріляли Бердичі, Авдіївку, Невельське, Красногорівку, Мар'їнку і Новомихайлівку. На Новопавлівському напрямку окупанти знову атакували Богоявленку, Вугледар та Золоту Ниву Донецької області.

окупанти знову атакували Богоявленку, Вугледар та Золоту Ниву Донецької області. На Запорізькому напрямку постраждали, зокрема, Залізне, Іллінка, Времівка і Зелене Поле на Донеччині, а також Ольгівське, Малинівка, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам'янське і Плавні Запорізької області. Загалом 20 населених пунктів.

постраждали, зокрема, Залізне, Іллінка, Времівка і Зелене Поле на Донеччині, а також Ольгівське, Малинівка, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам'янське і Плавні Запорізької області. Загалом 20 населених пунктів. На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Червоний Маяк, Монастирське, Томарине, Бургунка, Тягинка, Станіслав та Херсон.



Українські бійці відбивають атаки окупантів / Фото Генштабу ЗСУ

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Ситуація на окупованих територіях та втрати загарбників

Російські загарбники продовжують використовувати мережу цивільних медичних закладів на тимчасово окупованій території для лікування своїх поранених військових.

У місті Хрустальний Луганської області в приміщені міської лікарні окупанти розгорнули "польовий шпиталь", де лікують російських військовослужбовців та найманців ПВК "Вагнера".

У Каїрах Херсонської області на базі психоневрологічного інтернату також лікуються російські окупанти.

Окрім цього, загарбники продовжують грабувати. За наявною в Генштабі ЗСУ інформацією, в Енергодарі з 2 лютого вони створюють комісію для перевірки двох ліній електроживлення по 750 кіловатів на атомній електростанції. Ворог планує відновити роботи та подачу живлення для транзиту електроенергії із Запорізької АЕС до Росії.

У тимчасово зайнятому курортному селищі Залізний Порт Скадовського району Херсонської області, російська так звана "адміністрація" здійснює перепис та конфіскацію в українських громадян не перереєстрованого за російським законодавством бізнесу – пансіонати, кафе, ресторани,

– повідомили у Генштабі.

Водночас авіація Сил оборони за добу завдала:

7 ударів по районах зосередження окупантів,

удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Своєю чергою, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ збили російський Су-25 та вертоліт Мі-8, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили загарбників.



Захисники завдають окупантам втрат / Фото Генштабу ЗСУ