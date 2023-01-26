Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона повідомила дані від Головного управління розвідки.
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Окупанти користуються мобільними крематоріями
Маляр розповіла, що, враховуючи катастрофічну ситуацію, що склалась, російські окупанти активно використовують мобільні крематорії. Зокрема, в тилу передових позицій загарбників відмічається постійне переміщення близько 5 таких крематоріїв.
Кремації відбуваються без будь-якої ідентифікації та обліку тіл померлих окупантів,
– зауважила заступниця міністра оборони.
Таким чином командування окупантів:
- приховує величезні втрати особового складу,
- продовжує застосовувати традиційну російську практику позбавлення сімей загиблих пільг та компенсацій, розрекламованих прокремлівською пропагандою.
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Загальні втрати Росії у війні проти України
Від початку війни в Україні російська окупаційна армія зазнає величезних втрат. Станом на ранок 26 січня українські захисники ліквідували майже 124 тисячі ворожих солдатів.
Окрім цього, загарбники втратили силу-силенну техніки, одиниця якої подекуди коштує кілька мільйонів доларів. Зокрема, наші бійці спопелили:
- 3175 танків;
- 6334 бойові броньовані машини;
- 2169 артилерійських систем;
- 452 РСЗВ;
- 220 засобів ППО;
- 292 літаки;
- 282 гелікоптери;
- 1908 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 749 крилатих ракет;
- 18 кораблів та катерів;
- 4986 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 195 одиниць спеціальної техніки.