Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона повідомила дані від Головного управління розвідки.

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Окупанти користуються мобільними крематоріями

Маляр розповіла, що, враховуючи катастрофічну ситуацію, що склалась, російські окупанти активно використовують мобільні крематорії. Зокрема, в тилу передових позицій загарбників відмічається постійне переміщення близько 5 таких крематоріїв.

Кремації відбуваються без будь-якої ідентифікації та обліку тіл померлих окупантів,

– зауважила заступниця міністра оборони.

Таким чином командування окупантів:

приховує величезні втрати особового складу,

продовжує застосовувати традиційну російську практику позбавлення сімей загиблих пільг та компенсацій, розрекламованих прокремлівською пропагандою.

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Загальні втрати Росії у війні проти України

Від початку війни в Україні російська окупаційна армія зазнає величезних втрат. Станом на ранок 26 січня українські захисники ліквідували майже 124 тисячі ворожих солдатів.

Окрім цього, загарбники втратили силу-силенну техніки, одиниця якої подекуди коштує кілька мільйонів доларів. Зокрема, наші бійці спопелили: