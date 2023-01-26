Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона повідомила дані від Головного управління розвідки.

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Окупанти користуються мобільними крематоріями

Маляр розповіла, що, враховуючи катастрофічну ситуацію, що склалась, російські окупанти активно використовують мобільні крематорії. Зокрема, в тилу передових позицій загарбників відмічається постійне переміщення близько 5 таких крематоріїв.

Кремації відбуваються без будь-якої ідентифікації та обліку тіл померлих окупантів,
– зауважила заступниця міністра оборони.

Таким чином командування окупантів:

  • приховує величезні втрати особового складу,
  • продовжує застосовувати традиційну російську практику позбавлення сімей загиблих пільг та компенсацій, розрекламованих прокремлівською пропагандою.

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Загальні втрати Росії у війні проти України

Від початку війни в Україні російська окупаційна армія зазнає величезних втрат. Станом на ранок 26 січня українські захисники ліквідували майже 124 тисячі ворожих солдатів.

Окрім цього, загарбники втратили силу-силенну техніки, одиниця якої подекуди коштує кілька мільйонів доларів. Зокрема, наші бійці спопелили:

  • 3175 танків;
  • 6334 бойові броньовані машини;
  • 2169 артилерійських систем;
  • 452 РСЗВ;
  • 220 засобів ППО;
  • 292 літаки;
  • 282 гелікоптери;
  • 1908 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 749 крилатих ракет;
  • 18 кораблів та катерів;
  • 4986 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 195 одиниць спеціальної техніки.