Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она сообщила данные главного управления разведки.

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Оккупанты пользуются мобильными крематориями

Маляр рассказала, что, учитывая сложившуюся катастрофическую ситуацию, российские оккупанты активно используют мобильные крематории. В частности, в тылу передовых позиций захватчиков отмечается постоянное перемещение около 5 таких крематориев.

Кремации проходят без какой-либо идентификации и учета тел умерших оккупантов,

– отметила заместитель министра обороны.

Таким образом командование оккупантов:

скрывает огромные потери личного состава,

продолжает применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных прокремлевской пропагандой.

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Общие потери России в войне против Украины

С начала войны в Украине российская оккупационная армия несет огромные потери. По состоянию на утро 26 января украинские защитники ликвидировали почти 124 тысячи вражеских солдат.

Кроме этого, захватчики потеряли массу техники, единица которой иногда стоит несколько миллионов долларов. В частности, наши бойцы уничтожили: