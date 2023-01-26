С 24 февраля 2022 года россияне на войне в Украине уже покинули 123 860 солдат. Также враги теряют танки, самолеты и многие другие техники.

Читайте также Россия полуофициально вступила в войну, – экс-сотрудник КГБ объяснил роль Герасимова в войне

Потери россиян по состоянию на 26 января

танков – 3175;

боевых бронированных машин – 6334;

артиллерийских систем – 2169;

РСЗО – 452;

средств ПВО – 220;

самолетов – 292;

вертолетов – 282;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1908;

крылатых ракет – 749;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 4986;

специальной техники – 195.



Актуальные потери врага по состоянию на 26 января / Инфографика Генштаба ВСУ

Кратко о потерях за минувшие сутки

Как отметили в утренней сводке Генштаба ВСУ, авиация Сил обороны 25 января нанесла 14 ударов по районам скопления живой силы захватчика. Кроме того, два удара пришлись на позиции ЗРК.

Но это еще не все. Известно, что за минувшие сутки удалось уничтожить 2 самолета Су-25, вертолет Ка-52 "Аллигатор", 4 беспилотника типа "Орлан-10" и один – типа "Суперкам".

Свою работу эффективно проделали также подразделения ракетных войск и артиллерии. Они поразили 1 пункт управления, 12 районов скопления живой силы, а также 4 склада по боеприпасам россиян.

ВСУ отразили ряд атак

25 января подразделения Сил обороны отбили сразу ряд атак врага на Донбассе. Их зафиксировали вблизи Краснопоповки на Луганщине, Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки, Благодатного, Бахмута, Клещиевки, Марьинки, Угледара и Павловки Донецкой области.

По данным Генштаба, враг продолжает наступательные действия, хотя и несет бешеные потери. Их зафиксировали на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Также безрезультатны были попытки наступления на Лиманском и Авдеевском направлениях. А вот на Купянском, Запорожском и Херсонском – враг пытается вести оборону.