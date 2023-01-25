Свое командование Герасимов начал с того, что якобы запретил военным ходить с бородами. Однако это решение только на первый взгляд кажется бессмысленным. Так считает экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России. Сергей Жирнов. Об этом, а также о возможностях Герасимова повлиять на ход войны, он рассказал 24 Каналу.
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Без порядка армия развалится
По его словам, в армии очень специфический порядок и он начинается как раз с казармы. Когда у солдата не заправлена кровать, не смазанное оружие, он не ходит в наряды, не снабжен всем необходимым, тогда не существует армии.
В этом смысле Герасимов прав, хотя я не хочу ему делать никаких комплиментов. Потому что, если этого не делать, армия превратится в пригожинские ЧВК. Военные могут ходить с бородой, но только в бою. Как только он закончился, они должны привести себя в порядок,
– считает он.
По его мнению, в этом суть армии. Если этого нет, армия разваливается.
Россия полуофициально вступила в войну с Украиной
Он подчеркнул, что у Герасимова чрезвычайно важная роль в войне. Когда Путин поставил его во главе так называемой СВО, он мобилизовал всю мощь вооруженных сил России против Украины.
Это означает, что Россия наконец-то полуофициально вступила в полномасштабную войну с Украиной. Это произошло потому, что Герасимов является начальником Генштаба, а это – главный военный в стране,
– заметил он.
Жирнов напомнил, что министр обороны России Сергей Шойгу – политический руководитель, не военный. Путин – главнокомандующий, он тоже не военный. До сих пор Герасимов не имел прямой ответственности за специальную военную операцию.
"Ее именно так назвали, чтобы Герасимов сидел в Москве и оттуда наблюдал за фронтом, а на самом деле руководили другие генералы. Например, Сергей Суровикин", – сообщил он.
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У Герасимова есть "ядерный чемоданчик"
По его мнению, когда Суровикина был поставлен во главе так называемой СВО, это был очень важный момент. Потому что он главком Воздушно-космических войск России. Ему подчинены все стратегические бомбардировщики, а также "ядерная триада" России.
Герасимов тоже имеет "ядерный чемоданчик" под названием "Чегет" с ядерными кодами. Еще два таких "ядерных чемоданчика" есть у Путина и у Шойгу. И потому то, что Герасимова поставили во главе СВО, это действительно плохой сигнал для Украины,
– считает он.
По его словам, скорее всего Россия будет активизировать свою деятельность, потому что близится годовщина войны. Никакого прорыва на войне у нее нет, а нужно что-то делать.
"К тому же россияне понимают, что время работает против них. Ведь Украина все больше вооружается западным оружием. Сейчас говорится о танках, а скоро и о самолетах и ракетах средней дальности. И именно поэтому Путин назначил командующим российскими войсками в Украине Герасимова", – подчеркнул Сергей Жирнов.
Возможное наступление России: что известно
- Военный аналитик Игаль Левин считает, что в ближайшее время ожидается борьба за инициативу на фронте. Российское оккупационное войско уже предпринимает попытки атаковать наших защитников на тактическом уровне. Россия делает это для того, чтобы вынудить командование украинской армии привлечь резервы для контрнаступления.
- Пока погода территории Украины не способствует тому, чтобы украинские защитники или российские оккупанты начали наступательные операции на определенных направлениях. Однако британский вицемаршал авиации в отставке Шон Белл отметил, что военные действия могут возобновиться весной. Путин может попытаться снова захватить Киев и не остановится перед тем, чтобы взять под контроль всю Донетчину.
- Уже в начале этой весны оккупанты могут начать новое большое наступление. В украинской разведке уверяют, что у них достаточно информации для анализа и определения возможного характера действий противника. По мнению заместителя начальника ГУР Минобороны Вадима Скибицкого, все будет зависеть от ситуации в Донецком и Луганском направлениях, ведь это связанные вещи.