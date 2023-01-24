Такое мнение в эфире 24 Канала выразил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его мнению, Пригожин стал претендовать на место диктатора.
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Пригожин "оделся в костюм" Путина. При чем Путин - это дед из бункера, а Пригожин - крутой зек, показывающий, что у него есть деньги, армия, влияние, и вообще он претендует сменить этого "старого Акелу". "Молодой волк" должен его убить и сесть на его место", – объяснил Жирнов.
Пригожина поставили на место
По мнению экс-сотрудника КГБ, Пригожин является человеком, который очень любит публичность, умеет работать с камерами и журналистами. Но он очень сильно "раскрутился" и забыл, кто он такой.
Помните, "достали из холодильника" какого-то "вора в законе", который сказал, что Пригожина "опустили" на зоне, потому что он был молодым, хорошеньким, его использовали как девочку по вызову. Это был заказ Кремля, чтобы показать ему "Сильно не зарывайся",
– напомнил Сергей Жирнов.
Военные могут сдать Пригожин ВСУ
Экс-сотрудник КГБ считает, что Пригожин наплодил себе много врагов среди армейских чиновников.
"Надо быть полным идиотом, чтобы наезжать на армию, с которой ты вместе воюешь на передовой и от которой твои бойцы зависят на 100%. Артподдержка, танки, авиация, снабжение – это армия. Он поставляет мясо, но остальное делает армия", – считает Жирнов.
Поэтому, по словам экс-сотрудника КГБ, он не удивится, если в следующий раз, когда Пригожин приедет на передовую, то армия просто сольет ВСУ его координаты и туда прилетит HIMARS.
Деятельность ППК "Вагнера": важные новости
- Командир батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Петр Кузик сообщил, что отношение к вагнеровцам под Бахмутом со стороны командиров было античеловеческим. По его словам, бойцов ЧВК посылали на минные поля и на штурм, чтобы обнаружить наши огневые точки.
- По данным CNN, гибель тысяч солдат ЧВК "Вагнера" не имеет значения для российского общества. Без команды штурмовые группы не уходят. Самовольный уход без команды или без ранения наказывается расстрелом на месте. Бойцов, пытающихся сдаться в плен и спастись, беспощадно наказывают.
- Американский институт изучения войны отметил, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин теряет влияние у президента Владимира Путина. В войне России против Украины у Пригожина довольно простая задача – использовать своих наемников, чтобы сдерживать ВСУ, пока регулярная российская армия проводит мобилизацию и обучает новых бойцов.