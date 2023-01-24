Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Петр Кузик. Он отметил, что отношение к вагнеровцам со стороны командиров было античеловеческим. Но сейчас вместо них под Бахмут перебросили кадровых российских военных.
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Относились к людям, как к патронам
По его словам, костяк вагнеровцев состоит из военных авантюристов, затем зэков и несчастных, которые повелись на российскую пропаганду.
Их использовали совершенно античеловеческим способом и посылали на минные заграждения и не говорили, с какой целью. А делали это для того, чтобы их телами разминировать местность,
– рассказал он.
Кузык подчеркнул, что вагнеровцев также посылали на штурм, чтобы выяснить, где наши огневые позиции. В лобовые атаки шли менее подготовленные, а более подготовленные группы в это время заходили с флангов. Штурмов было 7 – 10 в светлое время и 5 – 6 ночью. Атаковали почти нон-стоп.
"Для них люди – это расходняк. Менее подготовленную категорию бойцов они не то что не уважали, а относились к ним, как к патронам или как к топливу для машин. Среди вагнеровцев нет побратимства. А отношение к людям командиров – скотское", – отметил он. он.
Бесчеловечная манера ведения войны
Командир батальона заметил, что пленные вагнеровцы рассказывали о реальных заградительных отрядах. За сдачу позиций и невыполнение приказа – расстрел. В преддверии выдачи зарплаты их отправляли в лобовые штурмы, чтобы их максимально поубивало и меньше выплатить зарплат.
"Хотя у нас нет симпатии к вагнеровцам, нам доставляла много проблем и большая динамика штурмов, и их бесчеловечная манера ведения войны. Когда позицию защищает 3 - 4 украинских военных, а на них 10 раз выходит по 20 "вагнеров", иногда на позициях патроны заканчивались, не говоря уже о других средствах», – вспомнил Кузик.
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Потери были несопоставимы с поставленной задачей
Он рассказал, что вместе с побратимами был свидетелем такой ситуации.
К убитому бойцу подползает второй. Мы не стали его уничтожать, думали он помощь тому окажет. А он стащил с него теплые вещи и сразу на себя натянул. У них друг к другу скотское отношение, а не только их командиров к подчиненным,
– подчеркнул он.
По словам Кузика, такая безумная тактика средневековья давала результаты. Их потери были несравнимы поставленным задачам.
"Чтобы взять три дома в селе, они сотни бойцов клали", - заметил он.
Командир батальона "Свобода" подчеркнул, что работавшие по их участку подразделения вагнеровцев были уничтожены и закончились. Поэтому сейчас тактика у оккупантов более продуманная и взвешенная. Они работают по военному.
ЧВК "Вагнер" на фронте: что известно
- Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посылает своих завербованных зеков в Украину исполнять роль пушечного мяса. Итак, из всей его армии на передовой сейчас воюет только пятая часть. Причиной такого явления стали огромные потери ЧВК "Вагнер" и высокий уровень дезертирства.
- Кадровые изменения среди российского военного руководства скажутся на тактике ведения войны. Наемников ЧвК "Вагнер" могут заменить российские регулярные войска. Так Бахмут штурмовали войска Пригожина и "свежемобилизованные". После того как это не сработало, к ним присоединились российские десантники.
- Пригожин направил свою зэковскую армию в Соледар и Бахмут. Однако увеличение количества погибших оккупантов свидетельствует о проблемах с вербовкой русских заключенных.