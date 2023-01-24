Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Петр Кузик. Он отметил, что ситуация на фронте сейчас тяжелая.
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Враг несет огромные потери
По его словам, враг пытается развить успех в направлении Соледара.
Также он не оставил попытки взять Бахмут и пытается окружить его с двух сторон, поэтому усилил свои старания в штурме,
– подчеркнул командир батальона "Свобода".
Он подчеркнул, что враг и дальше несёт огромные потери.
"Сейчас меньше, потому что "вагнеры" закончились и идут больше кадровые российские военные. Они работают более осторожно и сдержанно, но все же пытаются продвинуться на отдельных участках", – рассказал он.
Кузик сообщил, что оккупанты применяют артиллерию всех калибров.
"Авиация буквально сегодня отработала по нашим позициям. Так же наша арта классно работает", – отметил он.
Петро Кузик о ситуации вблизи Бахмута: смотрите видео
По его словам, никаких деморализующих настроений у военных нет и быть не может.
Тем более в наших подразделениях – имею в виду батальон "Свобода". И наши "соседи" справа и слева также крепко стоят. Убивают всех, кто пытается к ним полезть. Стоим, работаем,
– подчеркнул командир батальона "Свобода".
Он отметил, что в последние дни улучшилась погода, поэтому стало легче. Также БК (боекомплект – 24 Канал) подвезли.
"Известное словосочетание "трудная, но стабильная ситуация" наиболее соответствует действительности", – подчеркнул он.
Ситуация вблизи Бахмута: важное
- В ГПСУ рассказали, что российские войска пытались атаковать опорный пункт наших пограничников вблизи Бахмута. Враг несколько раз отправлял на это направление подкрепление. Однако украинские воины дали достойный отпор.
- Военный ВСУ Игорь Швайка сообщает, что в районе Бахмута продолжаются сложные бои. По его словам, украинские защитники сдерживают силы врага, однако будет сложно, пока украинские войска не пойдут в контрнаступление и не будут выгонять захватчиков с украинской земли.
- Представитель Пентагона считает, что Россия любой ценой готова взять Бахмут в окружение. Так что бросает на штурм города десятки тысяч мобилизованных. Такое поведение врага демонстрирует, что потери на поле боя его отнюдь не пугают. В этом случае главное – достичь поставленной цели.