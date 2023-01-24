Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Петр Кузик. Он отметил, что ситуация на фронте сейчас тяжелая.

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Враг несет огромные потери

По его словам, враг пытается развить успех в направлении Соледара.

Также он не оставил попытки взять Бахмут и пытается окружить его с двух сторон, поэтому усилил свои старания в штурме,

– подчеркнул командир батальона "Свобода".

Он подчеркнул, что враг и дальше несёт огромные потери.

"Сейчас меньше, потому что "вагнеры" закончились и идут больше кадровые российские военные. Они работают более осторожно и сдержанно, но все же пытаются продвинуться на отдельных участках", – рассказал он.

Кузик сообщил, что оккупанты применяют артиллерию всех калибров.

"Авиация буквально сегодня отработала по нашим позициям. Так же наша арта классно работает", – отметил он.

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"Стоим, работаем"

По его словам, никаких деморализующих настроений у военных нет и быть не может.

Тем более в наших подразделениях – имею в виду батальон "Свобода". И наши "соседи" справа и слева также крепко стоят. Убивают всех, кто пытается к ним полезть. Стоим, работаем,

– подчеркнул командир батальона "Свобода".

Он отметил, что в последние дни улучшилась погода, поэтому стало легче. Также БК (боекомплект – 24 Канал) подвезли.

"Известное словосочетание "трудная, но стабильная ситуация" наиболее соответствует действительности", – подчеркнул он.

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