Так, пограничники уничтожили восемь оккупантов. Еще 13 захватчиков получили ранения, информирует 24 Канал.

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"Свежие" потери оккупантов на Бахмутском направлении

В ГПСУ рассказали, что российские войска пытались атаковать опорный пункт наших пограничников вблизи Бахмута. Враг несколько раз отправлял на это направление подкрепление.

Артиллерия ВСУ и пограничники-минометчики разбили наемников, пока те разворачивались в атаку. Добили врага в стрелковом бою. Всего насчитали 8 убитых и 13 раненых оккупантов,

– подчеркнули в Госпогранслужбе.

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Оккупанты лезут в атаку большими массами

Военнослужащий 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк в эфире национального телемарафона рассказал, что на Бахмутском направлении враг продолжает неустанно атаковать позиции Сил обороны.

Захватчики сменили свою тактику. Если еще два месяца назад они подходили к передовым позициям по 5 – 6 человек, то теперь идут в атаку большими группами. Также российские военные активно используют свою артиллерию и авиацию. Используют буквально все, что у них есть.

Сиротюк также отметил, что против наших защитников действуют вагнеровцы. Им дали указание во что бы то ни стало достигать продвижения вперед, не жалея людей.

Если раньше врага нужно было где-то выискивать, поднимать коптер, наблюдать за ним, видеть одного – двух противников и работать по ним, то сейчас мы видим десятки их,

– подытожил военнослужащий.