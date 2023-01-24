Так, прикордонники знищили вісім окупантів. Ще 13 загарбників отримали поранення, інформує 24 Канал.

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"Свіжі" втрати окупантів на Бахмутському напрямку

У ДПСУ розповіли, що російські війська намагались атакувати опорний пункт наших прикордонників поблизу Бахмута. Ворог декілька разів відправляв на цей напрямок підкріплення.

Артилерія ЗСУ та прикордонники-мінометники розбили найманців, поки ті розгорталися в атаку. Добили ворога у стрілецькому бою. Всього нарахували 8 вбитих та 13 поранених окупантів,

– підкреслили у Держприкордонслужбі.

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Окупанти лізуть в атаку великими масами

Військовослужбовець 5 окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк в ефірі національного телемарафону розповів, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує невпинно атакувати позиції Сил оборони.

Загарбники змінили свою тактику. Якщо ще два місяці тому вони підходили до передових позицій по 5 – 6 людей, то тепер йдуть в атаку великими групами. Також російські військові активно застосовують свою артилерію та авіацію. Використовують буквально все, що в них є.

Сиротюк також зазначив, що проти наших захисників діють вагнерівці. Їм дали вказівку будь-що досягати просування вперед, не шкодуючи людей.

Якщо раніше ворога треба було десь вишукувати, підіймати коптер, спостерігати за ним, бачити одного – двох противників і працювати по них, то зараз ми бачимо десятки їх,

– підсумував військовослужбовець.