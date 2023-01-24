Об этом в интервью заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. Также он отметил, что все будет зависеть от ситуации на Донецком и Луганском направлениях, ведь это связанные вещи.

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"Не волнуйтесь, мы владем ситуацией"

По словам Скибицкого, могут быть маневры и удары для отвлечения, это может быть развитие успеха, на который оккупанты рассчитывают на Донецком направлении.

Однозначно знаем: какая группировка, какой ее состав, какое у них вооружение, в каких населенных пунктах стоят. Не волнуйтесь, мы владем ситуацией,

– подчеркнул заместитель начальника ГУР.

Также он добавил, что у Украины есть, чем ответить. Партнеры нам тоже сейчас оказывают помощь и понимают всю сложность ситуации.

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Оккупанты создали оборонную группировку в Крыму

Российские захватчики ведут фортификационные работы в Крыму. Таким образом Кремль готовится к обороне.

Агрессор не просто проводит эти работы, российское командование уже даже создало соответствующую оборонную группировку на территории Крыма,

– отметил Скибицкий.

Также он добавил, что оккупанты не все силы будут использовать во время весеннего наступления. В частности, туда еще заходят территориальные войска, это дивизии и полки, притом не только крымское формирование.

Скибицкий также отметил, что территориальную оборону в Крыму видели с 2016 года. Оккупанты создали две дивизии территориальных войск.

"Если взять военнослужащего запаса, служившего в армии 20–30 лет назад, или если он служил в советской армии в стройбате? Конечно, подготовка таких запасников неудовлетворительная, да и мотивация гораздо ниже, чем в подразделениях регулярных вооруженных сил России", – отметил заместитель начальника ГУР.

"Не стоит пугать наших людей цифрами 300 тысяч, 500 тысяч"

Численность частей и соединений территориальных войск России известна. Если речь идет о мотострелковом полке, то 1,5–2 тысячи.

Такой информацией владеет Генштаб ВСУ и учитывает это при планировании действий. Скибицкий уверяет, что не стоит пугать наших людей цифрами 300 тысяч, 500 тысяч. Есть много факторов, в частности, вооружение, моральный дух и так далее.

"Те, которые стоят на первой линии, воевать не хотят, не хотят идти в наступление, многие пытаются себя покалечить или получить легкое ранение, чтобы уже не возвращаться на фронт. Большинство говорит, что как только закончится контракт, оставит позицию и уйдет домой. Впрочем, их никто уже не спрашивает", – добавил заместитель начальника ГУР.

Также он отметил, что отдельные подразделения отводят от линии фронта, но это только на восполнение потерь и восстановление. При этом если в начале их выводили на территорию России, то теперь из-под Херсона переводят ближе к Крыму – Железный порт или Скадовск. Там они "восстанавливаются" в течение 3–4 недель и снова отправляются на фронт.

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