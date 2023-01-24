Про це 24 Каналу розповів командир батальйону "Свобода" Національної гвардії України Петро Кузик. Він зазначив, що ситуація на фронті зараз важка.
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Ворог зазнає величезних втрат
За його словами, ворог намагається розвинути успіх у напрямку Соледара.
Також він не полишив спроби взяти Бахмут і намагається його оточити з двох сторін, тому посилив свої старання в штурмі,
– підкреслив командир батальйону "Свобода".
Він наголосив, що ворог і далі зазнає величезних втрат.
"Зараз менше, тому що "вагнера" закінчились і йдуть більше кадрові російські військові. Вони працюють більш обережно і стримано, але все ж таки намагаються протиснутись на окремих ділянках", – розповів він.
Кузик повідомив, що окупанти застосовують артилерію всіх калібрів.
"Авіація буквально сьогодні відпрацювала по наших позиціях. Так само наша арта класно працює", – зазначив він.
Ситуація на напрямку поблизу Бахмута: дивіться відео
"Стоїмо, працюємо"
За його словами, жодних деморалізуючих настроїв у військових немає і не може бути.
Тим більш в наших підрозділах – маю на увазі батальйон "Свобода". І наші "сусіди" справа і зліва так само міцно стоять. Вбивають всіх, хто намагається до них полізти. Стоїмо, працюємо,
– наголосив командир батальйону "Свобода".
Він зауважив, що в останні дні покращилась погода, тому стало легше. Також БК (боєкомплект - 24 Канал) підвезли.
"Відоме словосполучення "важка, але стабільна ситуація" найбільш відповідає дійсності", – наголосив він.
Ситуація поблизу Бахмута: важливе
- У ДПСУ розповіли, що російські війська намагались атакувати опорний пункт наших прикордонників поблизу Бахмута. Ворог декілька разів відправляв на цей напрямок підкріплення. Однак, українські воїни дали гідну відсіч.
- Військовий ЗСУ Ігор Швайка повідомляє, у районі Бахмута тривають складні бої. За його словами, українські захисники стримують сили ворога, однак буде складно до того часу, поки українські війська не підуть у контрнаступ і не будуть виганяти загарбників з української землі.
- Представник Пентагону вважає, що Росія за будь-яку ціну готова взяти Бахмут в оточення. Тож кидає на штурм міста десятки тисяч мобілізованих. Така поведінка ворога демонструє, що втрати на полі бою його аж ніяк не лякають. У цьому випадку головне – досягнути поставленої мети.