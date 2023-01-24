Про це 24 Каналу розповів командир батальйону "Свобода" Національної гвардії України Петро Кузик. Він зазначив, що ситуація на фронті зараз важка.

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Ворог зазнає величезних втрат

За його словами, ворог намагається розвинути успіх у напрямку Соледара.

Також він не полишив спроби взяти Бахмут і намагається його оточити з двох сторін, тому посилив свої старання в штурмі,

– підкреслив командир батальйону "Свобода".

Він наголосив, що ворог і далі зазнає величезних втрат.

"Зараз менше, тому що "вагнера" закінчились і йдуть більше кадрові російські військові. Вони працюють більш обережно і стримано, але все ж таки намагаються протиснутись на окремих ділянках", – розповів він.

Кузик повідомив, що окупанти застосовують артилерію всіх калібрів.

"Авіація буквально сьогодні відпрацювала по наших позиціях. Так само наша арта класно працює", – зазначив він.

Ситуація на напрямку поблизу Бахмута: дивіться відео

"Стоїмо, працюємо"

За його словами, жодних деморалізуючих настроїв у військових немає і не може бути.

Тим більш в наших підрозділах – маю на увазі батальйон "Свобода". І наші "сусіди" справа і зліва так само міцно стоять. Вбивають всіх, хто намагається до них полізти. Стоїмо, працюємо,

– наголосив командир батальйону "Свобода".

Він зауважив, що в останні дні покращилась погода, тому стало легше. Також БК (боєкомплект - 24 Канал) підвезли.

"Відоме словосполучення "важка, але стабільна ситуація" найбільш відповідає дійсності", – наголосив він.

Ситуація поблизу Бахмута: важливе