Про це 24 Каналу розповів військовий ЗСУ Ігор Швайка. За його словами, у районі Бахмута тривають складні бої.

Читайте також Зірка Пригожина починає згасати: в ISW вважають, що Путін використав вагнерівців в Україні

Українські захисники стримують сили ворога, однак загалом ситуація залишається складною.

"Буде складно до того часу, поки українські війська не підуть у контрнаступ і не будуть виганяти загарбників з української землі", – наголосив військовий ЗСУ.

"Росіяни лізуть, як таргани"

За його словами, російські війська зазнають великих втрат під Бахмутом.

Окупанти "засівають" поля своїми трупами. Вони часто взагалі не забирають тіла загиблих,

– зазначив Швайка.

Попри великі втрати, російські загарбники і далі намагаються йти у наступ.

"Я не знаю, чим їх годують чи які пігулки дають. Але вони насправді лізуть, як таргани, на українську землю", – зауважив військовий.

"Якщо його не розірвало, він повзе далі"

Часто російські окупанти йдуть на українські позиції напролом, без значної підтримки військової техніки. За словами Швайки, це типова картина наступу та оборонного бою росіян.

Одні намагаються залізти на українські позиції з підтримкою артилерії або мінометів.

Інші пробують втримати свої позиції.

Як зазначив військовий, відбуваються контактні бої та обстріли з обох сторін.

Але останнім часом ми спостерігаємо картину, коли розірвався снаряд, і його (ворога – 24 Канал) не розірвало, то він повзе далі,

– сказав Швайка.

Він додав, що серед російських сил, які намагаються йти у наступ на Сході України, – багато колишніх в'язнів, яких завербував власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин. Військовий ЗСУ відзначив, що серед окупантів траплялися вихідці з Астрахані, Казані та ще віддаленіших регіонів Росії.

Ігор Швайка розповів про дивну поведінку окупантів під Бахмутом: дивіться відео

Завдання ЗСУ на Східному фронті

Військовий ЗСУ наголосив, що вся важка та броньована техніка, а також артилерія від Заходу, звичайно, важлива на полі бою. Але найголовніше у стримуванні ворога – це українські солдати-піхотинці.

Не варто переоцінювати значення танків Leopard. Якщо не буде українського солдата, то всі ті танки – це лише красива картинка,

– наголосив Швайка.

Він додав, що перед українськими військовими у районі Бахмута стоять 2 основні завдання.

Перше – не залишати свої позиції.

Друге важливе завдання – хоча б 20 – 100 метрів відтіснити ворога, зайняти позицію росіян та зробити її своєю.

Швайка зазначив, що бойові дії у районі Бахмута відбуватимуться таким самим чином аж доти, поки українські захисники не підуть у масштабний контрнаступ. А для цього потрібні великі сили.

Багатьох міст на Донбасі вже не існує

За словами військового ЗСУ, причина війни Росії проти України не зводиться до російського диктатора Владіміра Путіна чи інших представників військового командування країни-агресора.

"Справа у самих росіянах. Вони жити не можуть без загарбання чужих територій і знищують все, до чого торкаються", – сказав Швайка.

Він наголосив, що таких міст, як Соледар та Бахмут, вже фактично не існує. Ще гірша справа у менших населених пунктах на Донбасі. Вони вже фактично непридатні для проживання.

Залишилося місце на карті, де був раніше той чи інший населений пункт – і все. Після нашої перемоги треба буде все відбудовувати з нуля,

– зазначив військовий ЗСУ.

Він додав, що це – дуже промовиста ознака "руського міра", який прийшов в Україну.

Ситуація на фронті: коротко