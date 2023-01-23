Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, Україна захищає Бахмут переважно не як місто, а як цілий рубіж оборони.

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Справа в українській лінії фронту

Роман Світан пояснив, що лінія української оборони проходить смугою, в яку включено певні гарнізони: Вуглердар, Мар'їнка, Красногорівка, Піски, Авдіївка, Костянтинівка, Бахмут, Соледар. Ця лінія складає приблизно 100 кілометрів фронту.

"Ланцюгом гарнізонних ліній оборони утримується фронт, причому наші фронтальні укріплення розташовані на висотках. Лівий берег річки Бахмутки – це вже початок висоток, де місцевість підіймається в сторону гори Карачун, це в районі Краматорська та Слов'янська", – сказав Світан.

Полковник ЗСУ пояснив принципову оборону Бахмута: дивіться відео

Полковник ЗСУ пояснює принципову оборону Бахмута тим, що необхідно утримувати увесь цей рубіж оборони. Також за його словами, на цьому ж рубежі розташована Курдюмівка та Кліщіївка.

"Цей загальний рубіж оборони більше географічний, ніж картографічний. Тобто з точки зору географічного розташування він й утримується. Тому сам по собі район Бахмута, лівий берег річки Бахмутка – це хороший рубіж, його здавати ніхто не збирається, тут не політична воля або якийсь інформаційний розрахунок, а чисто воєнний та географічний. "Висотки" набагато зручніше утримувати в обороні", – зазначив Світан.

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