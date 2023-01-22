Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українська оборона Бахмута, ймовірно, є стратегічно правильною спробою, попри її витрати для України.

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Фортеця Бахмут: що дало б Росії при захопленні міста

Україна заплатила б значну ціну за те, щоб дозволити російським військам легко взяти Бахмут, зазначають експерти. Сам Бахмут не має оперативного чи стратегічного значення, але якби російські війська зайняли його відносно швидко, вони могли б розширити бойові дії таким чином, що змусило б Україну поспішно будувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості, пояснили в ISW.

Експерти наголошують, що не варто відкидати "політичний" розрахунок: російські війська окупували понад 100 000 квадратних кілометрів території України, включаючи численні українські міста, і чинять звірства українським мирним жителям на окупованих територіях.

Для політичних і військових лідерів цілком розумно зважувати ці фактори, визначаючи, утримувати чи поступатися певними територіями. В ISW наголошують, що американцям не доводилося робити такий вибір з 1865 року, і їм не слід поспішати зневажати міркування, які були б цілком реальними для них, якби американські міста зіткнулися з такими загрозами.

Як росіяни штурмували Лисичанськ

Військові аналітики зазначають, що раніше українські сили використовували подібну модель поступового виснаження, щоб змусити російські операції в певних районах завершитися після місяців зазнавання значних втрат особового складу та техніки в гонитві за незначними тактичними досягненнями.

Російські війська витратили місяці, намагаючись пробити ефективну українську оборону в Сєвєродонецьку та Лисичанську на початку літа 2022 року та захопили Лисичанськ лише після контрольованого відходу українських військ з цього району. У звіті також йдеться про те, що захоплення Лисичанська та адміністративного кордону Луганської області швидко виявилося незначним з оперативної точки зору для російських сил.

Кінцевим результатом української оборони цього району стало вимушене завершення російського наступу в Луганській області, що призвело до загальних наступальних операцій Росії на Донбасі влітку та восени 2022 року.

ЗСУ витісняють окупантів

Українська оборона Бахмута, ймовірно, сприятиме подібному результату – російські війська скеровують живу силу та техніку в цей район із травня 2022 року й досі не досягли жодних значущих успіхів в оперативному плані,

– йдеться у звіті.

ISW продовжує переглядати свою оцінку того, що російський наступ на Бахмут може бути кульмінаційним, але продовжує оцінювати, що українські сили фактично стискають російські війська, техніку та загальну оперативну концентрацію на Бахмуті. Це перешкоджає можливості Росії продовжувати наступ в інших регіонах.

Захід сприяв Україні скористатися перевагами стримування російських сил у Бахмуті, повільно розгортаючи або притримуючи системи озброєння та постачання, необхідні для широкомасштабних контрнаступальних операцій, додають аналітики.