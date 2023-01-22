Про ситуацію на фронті станом на ранок 22 січня розповіли у Генштабі ЗСУ. Детальніше інформує 24 Канал.
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Сили оборони завдали 17 авіаційних ударів по ворогу
Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів та ще 3 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження загарбників.
Окрім того, українські захисники відбили атаки ворога у районах населених пунктів Новоселівське Луганської області та Терни, Серебрянське лісництво, Верхньокам'янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.
Загроза ракетних ударів ворога
Протягом доби ворог завдав 1 ракетний та 27 авіаційних ударів. Також здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
У Генштабі ЗСУ наголошують, що загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і дронів-камікадзе залишається по всій Україні.
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Яка ситуація на фронті: дивіться карту
Що відбувається на основних напрямках фронту
- Окупанти намагалися наступатина Авдіївському та Лиманському напрямках. Втім, безуспішного. Також російські військові продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку. Зокрема, нарощують інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках загарбники обороняються.
- Від ворожого мінометного та артилерійського вогню постраждали райони населених пунктів Бруски Чернігівської області, Сопич – Сумської, а також Ветеринарне, Стрілеча, Пильне, Стариця, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна та Куп'янськ на Харківщині.
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському – наступальних угруповань противника не виявлено.
- На Куп'янському напрямку обстрілів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.
- На Лиманському – ворог обстріляв Макіївку, Площанку, Червонопопівку, Кузьмине і Серебрянське лісництво Луганської області.
- На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах понад 15 населених пунктів. Серед них: Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Дружба і Залізне Донецької області.
- На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Красногорівка і Мар'їнка на Донеччині.
- На Новопавлівському – окупанти обстріляли Богоявленку та Микільське Донецької області.
- На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема: Времівка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Кам’янське, Зелений Гай і Новосілка на Запоріжжі.
- На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з усього спектру артилерії Білозерку, Дніпровське, Янтарне, Берегове та Херсон.