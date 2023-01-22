Про ситуацію на фронті станом на ранок 22 січня розповіли у Генштабі ЗСУ. Детальніше інформує 24 Канал.

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Сили оборони завдали 17 авіаційних ударів по ворогу

Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів та ще 3 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження загарбників.

Окрім того, українські захисники відбили атаки ворога у районах населених пунктів Новоселівське Луганської області та Терни, Серебрянське лісництво, Верхньокам'янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Загроза ракетних ударів ворога

Протягом доби ворог завдав 1 ракетний та 27 авіаційних ударів. Також здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і дронів-камікадзе залишається по всій Україні.

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Яка ситуація на фронті: дивіться карту

Що відбувається на основних напрямках фронту