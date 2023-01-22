О ситуации на фронте по состоянию на утро 22 января рассказали в Генштабе ВСУ. Подробнее информирует 24 Канал.
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Силы обороны нанесли 17 авиационных ударов по врагу
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и еще 3 – по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. Между тем подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения захватчиков.
Кроме того, украинские защитники отбили атаки врага в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской области и Терны, Серебрянское лесничество, Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайское, Марьинка и Победа Донецкой области.
Угроза ракетных ударов врага
В течение суток враг нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов. Также произвел 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В Генштабе ВСУ отмечают, что угроза нанесения ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и дронов-камикадзе остается по всей Украине.
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Какая ситуация на фронте: смотрите карту
Что происходит на основных направлениях фронта
- Оккупанты пытались наступать на Авдеевском и Лиманском направлениях. Впрочем, безуспешного. Также они продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении. В частности, наращивают интенсивность применения авиации. На других направлениях захватчики обороняются.
- От вражеского минометного и артиллерийского огня пострадали районы населенных пунктов Бруски Черниговской области, Сопич – Сумской, а также Ветеринарное, Стрелка, Пильное, Старица, Волчанск, Новомлынск, Двуречная и Купянск Харьковской области.
- На Волынской, Полесской, Северской и Слобожанской – наступательных группировок противника не обнаружено.
- На Купянском направлении обстрелов подверглись Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
- На Лиманском – враг обстрелял Макеевку, Площадку, Червонопоповку, Кузьмино и Серебрянское лесничество Луганской области.
- На Бахмутском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах более 15 населенных пунктов. Среди них: Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Нью-Йорк, Дружба и Железное Донецкой области.
- На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.
- На Новопавловском – оккупанты обстреляли Богоявленку и Никольское Донецкой области.
- На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 15 населенных пунктов. В частности: Времовка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Каменское, Зеленая Роща и Новоселка на Запорожье.
- На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли из всего спектра артиллерии Белозерку, Днепровское, Янтарное, Берегово и Херсон.