Super Puma – вертолеты французского производства, переданные Украине несколько лет назад для структур МВД в рамках Межправительственного соглашения между Украиной и Францией для создания системы авиационной безопасности министерства. 24 Канал напоминает об основных технических характеристиках вертолетов и как они попали в Украину.

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Что известно о вертолетах Super Puma и как они попали в Украину

Программу начинал еще предшественник погибшего в авиакатастрофе Дениса Монастырского Арсен Аваков. Первые два вертолета прибыли в Украину еще в 2018 году.



Порошенко и Аваков на презентации вертолетов в Украине / фото Нацгвардии

Тогда их торжественно встречали еще тогдашний министр МВД Аваков вместе с президентом Порошенко. В своих речах оба отмечали, что это прорыв для Украины и теперь система спасательных операций по всей Украине переходит на новый уровень.

Вертолет Super Puma – смотрите видео:

Обратите внимание! Согласно договору на 551 миллион евро, Украина должна была постепенно получить 21 вертолет Eurocopter EC225 Super Puma, а также десять H145 и 24 типа H125. МВД получили 16 машин из 21.



Стоимость одного вертолета по состоянию на 2021 год – почти 13 миллионов евро.

Eurocopter EC225 Super Puma является дальнемагистральным пассажирским вертолетом, разработанным компанией Airbus Helicopters как следующее поколение гражданского семейства вертолета Super Puma.

ЕС-225 Super Puma может перевозить до 24 пассажиров, без учета двух пилотов и одного бортпроводника. Количество проводников может быть и больше, это зависит от комплектования.

Гражданский ЕС-225 имеет военный аналог – Eurocopter EC725(H225M).

Технические характеристики ЕС-225 Super Puma

Экипаж – 2 пилота.

Пассажироемкость – до 24 пассажиров.

Длина: 19,5 метра.

Высота: 4,97 метра.

Вес пустого вертолета: 5 256 килограммов.

Силовая установка: 2×турбовальный Turbomeca Makila 2A1 (1776 кВт)

Крейсерская скорость: 260,5 км/ч.

Боевой радиус: 857 км.

Перегонная дальность: 985 км.

Быстроподъемность: 8,7 м/с.

10 фактов о вертолете H225

Французско-немецкий Airbus Helicopters начал производить вертолеты H225 в 2004 году.

Вертолет рассчитан на двух пилотов и 24 пассажира, площадь его салона – 15,5 квадратных метра.

Вертолет оснащен двумя газотурбинными двигателями мощностью 2382 лошадиные силы. Его максимальный взлетный вес – 11 тысяч килограммов, максимальная скорость полета – 324 километра в час.

H225 – тяжелый многофункциональный вертолет для поисково-спасательных операций, тушения пожаров и перевозки пассажиров.

В случае поисково-спасательных операций в салоне может быть оборудовано шесть кресел с возможностью установки медоборудования и до трех носилок.

Резервуар с водой объемом 4 тысячи литров может размещаться в салоне, он наполняется за 90 секунд и сбрасывает воду за четыре секунды.

Вертолет способен в режиме автопилота зависать в воздухе с точностью до 1 метра. .

. Два боковых съемных контейнера используются в качестве дополнительных топливных баков (общий объем 600 литров) или для транспортировки багажа.

Иллюминатор легко выдавливается наружу для быстрого выхода в чрезвычайной ситуации.

Максимальная продолжительность полета на крейсерской скорости (262 км/ч) – 5 часов 40 минут. Максимальная дальность полета – 1135 км. Температурный диапазон нормальной работы вертолета – от минус 30 до 50 градусов Цельсия. Максимальная высота полета – 6035 метров.

Смотрите видео детального обзора характеристик вертолетов Super Puma:

Какие задачи выполняли вертолеты

Вертолеты Super Puma являются гордостью МВД, они активно привлекались для ликвидации масштабных пожаров на территории Чернобыльской зоны, Житомирской и Луганской областей, во время ликвидации последствий дождевых паводков в Карпатском регионе, для выполнения рейсов санавиации, поиска потерявшихся детей, туристов и рыбаков, а также для дежурств во время мер по обеспечению безопасности на местных выборах в Украине.

Эти летательные аппараты есть во всех представительствах силовых структур Украины. Это и пограничники, и ГСЧС, и МВД, и Национальная гвардия. Без авиации сегодня обойтись трудно,

– отметил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он также добавил, что вертолеты иностранного производства были предназначены для ГСЧС, Министерства внутренних дел.

С начала российского вторжения вертолеты продолжили работу и выполняли задачи практически в зоне боевых действий. В частности, эти машины доставляли сотрудников МВД и чиновников в прифронтовые зоны. Собственно, именно туда и летел вертолет с Денисом Монастырским на борту утром 18 января.

Считаются ли французские вертолеты надежными

Да, их считают достаточно надежными. Кроме того, они удобны в управлении.

В то же время, несмотря на свою надежность, сообщения об авиакатастрофе вертолетов типа Puma или Super Puma все же появляются.

Например, несколько лет назад после очередной такой аварии эксплуатация Super Puma была полностью прекращена в Великобритании и Норвегии. Эти решения были одобрены после падение вертолета у западного побережья Норвегии в 2016 году, в результате которого погибли 13 человек.



Падение французского вертолета возле Норвегии / фото AIBN

Тогда Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) ввело запрет на полет вертолета Airbus Super Puma после аварии в норвежском прибрежном районе. Позже запрет все же был снят.



При этом модели Super Puma EC225 LP и AS332 l2 тоже получали временный запрет на полеты из-за того, что коробка передач разрабатывалась для вертолетов весом до 7 тонн, а в этих моделях использовалась на 11 тонн.

Что стало причиной падения вертолета ЕС-225 Super Puma 18 января 2023 года, пока неизвестно. Это должно установить следствие.