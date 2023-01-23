Об этом 24 Каналу рассказал военный ВСУ Игорь Швайка. По его словам, в районе Бахмута продолжаются сложные бои.

Читайте также Звезда Пригожина начинает угасать: в ISW считают, что Путин использовал вагнеровцев в Украине

Украинские защитники сдерживают силы врага, однако в целом ситуация остается сложной.

"Будет сложно до тех пор, пока украинские войска не пойдут в контрнаступление и не будут выгонять захватчиков с украинской земли", – подчеркнул военный ВСУ.

"Россияне лезут, как тараканы"

По его словам, российские войска несут большие потери под Бахмутом.

Оккупанты "засевают" поля своими труппами. Они часто вообще не забирают тела погибших,

– отметил Швайка.

Несмотря на большие потери, российские захватчики продолжают пытаться идти в наступление.

"Я не знаю, чем их кормят или какие таблетки дают. Но они действительно лезут, как тараканы, на украинскую землю", – отметил военный.

"Если его не разорвало, он ползет дальше"

Часто российские оккупанты идут на украинские позиции напролом, без значительной поддержки военной техники. По словам Швайки, это типичная картина наступления и оборонительного боя россиян.

Одни пытаются залезть на украинские позиции с поддержкой артиллерии или минометов.

Остальные пробуют удержать свои позиции.

Как отметил военный, происходят контактные бои и обстрелы с обеих сторон.

Но в последнее время мы наблюдаем картину, когда разорвался снаряд, и его (врага – 24 Канал) не разорвало, то он ползет дальше,

– сказал Швайка.

Он добавил, что среди российских сил, которые пытаются идти в наступление на Востоке Украины, много бывших заключенных, которых завербовал владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Военный ВСУ отметил, что среди оккупантов встречались выходцы из Астрахани, Казани и еще более отдаленных регионов России.

Игорь Швайка рассказал об удивительном поведении оккупантов под Бахмутом: смотрите видео

Задание ВСУ на Восточном фронте

Военный ВСУ отметил, что вся тяжелая и бронированная техника, а также артиллерия от Запада, конечно, важна на поле боя. Но самое главное в сдерживании врага – украинские солдаты-пехотинцы.

Не стоит переоценивать значение танков Leopard. Если не будет украинского солдата, то все эти танки – это только красивая картинка,

– подчеркнул Швайка.

Он добавил, что перед украинскими военными в районе Бахмута стоят 2 основных задачи.

Первое – не оставлять свои позиции.

Вторая важная задача – хотя бы на 20 – 100 метров оттеснить врага, занять позицию россиян и сделать ее своей.

Швайка отметил, что боевые действия в районе Бахмута будут происходить таким же образом, пока украинские защитники не пойдут в масштабное контрнаступление. А для этого требуются большие силы.

Многих городов на Донбассе уже не существует

По словам военного ВСУ, причина войны России против Украины не сводится к российскому диктатору Владимиру Путину или другим представителям военного командования страны-агрессора.

"Дело в самих россиянах. Они жить не могут без захвата чужих территорий и уничтожают все, к чему прикасаются", – сказал Швайка.

Он подчеркнул, что таких городов, как Соледар и Бахмут, уже фактически не существует. Еще хуже дела в наименьших населенных пунктах на Донбассе. Они уже практически непригодны для проживания.

Осталось место на карте, где был раньше тот или иной населенный пункт – и все. После нашей победы нужно будет все отстраивать с нуля,

– отметил военный ВСУ.

Он добавил, что это очень выразительный признак "русского мира", который пришел в Украину.

Ситуация на фронте: коротко