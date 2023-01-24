Відповідну тезу озвучив високопоставлений військовий чиновник США, цитує його репортер американського видання Foreign Policy Джек Детч. Така поведінка ворога демонструє, що втрати на полі бою його аж ніяк не лякають. У цьому випадку головне – досягнути поставленої мети.
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Погано оснащені, але кинуті у бій
Росія відправляє десятки тисяч мобілізованих військових для зміцнення позицій в Україні, ослаблених боями в Бахмуті,
– заявив чиновник.
Оскільки ворог шле десятки тисяч мобілізованих на посилення позицій, то це свідчить лиш про одне: стільки ж він міг кинути і на сам Бахмут. Особливо, якщо враховувати, що на його штурм відправляли як самих мобілізованих, так і вагнерівців, які гинули буквально сотнями.
Детч додав, що у США вважають новоспечені війська країни-агресорки "погано оснащеними, погано навченими та кинутими на полі бою".
Яка ситуація поблизу Бахмута зараз
- Військовий експерт Петро Черник зауважив, що ситуація на фронті для російських бійців не надто оптимістична. Вони вже який місяць не можуть захопити Бахмут. А це місто для них – важлива точка. Воно необхідне для вогневого контролю Дебальцевського залізничного полотна.
- Військовий ЗСУ Ігор Швайка наголосив, що у районі Бахмута точаться складні бої. Так, Сили оборони стримують ворога. Втім, слід розуміти, що це не так уже й просто робити. І складно буде нам доти, поки ми не зможемо піти у контрнаступ і не проганятимемо загарбників.
- Нагадаємо, що ворог не полишає спроб вести наступ на Бахмутському й Авдіївському напрямках. І не зупиняють його шалені втрати, яких він зазнає.
- Наостанок згадаємо слова військового експерта Романа Світана. Він пояснив, чому Бахмут легше захищати, ніж наступати на нього. За його словами, район міста, а також лівий берег річки Бахмутка – хороший рубіж. Тож ніхто його не збирається здавати. Крім того, "висотки" значно зручніше утримувати в обороні.