Соответствующий тезис озвучил высокопоставленный военный чиновник США, цитирует его репортер американского издания Foreign Policy Джек Детч. Такое поведение врага показывает, что потери на поле боя его никак не пугают. В этом случае главное – достичь поставленной цели.
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Плохо оснащены, но брошены в бой
Россия отправляет десятки тысяч мобилизованных военных для укрепления позиций в Украине, ослабленных боями в Бахмуте,
– заявил чиновник.
Поскольку враг шлет десятки тысяч мобилизованных на усиление позиций, это свидетельствует лишь об одном: столько же он мог бросить и на сам Бахмут. Особенно если учитывать, что на его штурм отправляли как самих мобилизованных, так и вагнеровцев, которые погибали буквально сотнями.
Детч добавил, что в США считают новоиспеченные войска страны-агрессора "плохо оснащенными, плохо обученными и брошенными на поле боя".
Какая ситуация возле Бахмута сейчас
- Военный эксперт Петр Черник отметил, что ситуация на фронте для российских бойцов не слишком оптимистичная. Они уже какой-то месяц не могут захватить Бахмут. А этот город для них – важная точка. Он необходим для огневого контроля Дебальцевского железнодорожного полотна.
- Военный ВСУ Игорь Швайка подчеркнул, что в районе Бахмута идут сложные бои. Так, Силы обороны сдерживают врага. Впрочем, следует понимать, что это не так-то просто делать. И сложно будет нам до тех пор, пока мы не сможем пойти в контрнаступление и не будем прогонять захватчиков.
- Напомним, что враг не оставляет попыток вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях. И не останавливают его безумные потери, которые он терпит.
- В заключение вспомним слова военного эксперта Романа Свитана. Он объяснил, почему Бахмут легче защищать, чем наступать на него. По его словам, район города, а также левый берег реки Бахмутка – хороший рубеж. Так что никто его не собирается сдавать. Кроме того, "высотки" гораздо удобнее удерживать в обороне.