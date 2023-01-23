Однако российское поражение требует военно-технического обеспечения ВСУ. И если по многим пунктам психологический барьер на Западе уже был пройден, по тем же танкам до сих пор продолжаются ожесточенные споры. 24 Канал традиционно собрал самое интересное со страниц западных СМИ.

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Основные сценарии поражения России

Все возможные положительные и отрицательные последствия поражения России разобрало издание Foreign Affairs. Война против Украины должна стать, как считал сам Владимир Путин, его главным достижением и демонстрацией того, как далеко способна продвинуться Россия после развала Советского Союза в 1991 году. Захват Украины должен показать США реальное влияние России в Восточной Европе и продемонстрировать лидерскую роль России, на уровне с Китаем, в новом многополярном международном порядке.

Впрочем, в конце концов, план Путина провалился. Украина выстояла, а ВСУ превратились в мощную силу, способную сдерживать внешнюю агрессию. Российское войско продемонстрировало крайне плохое стратегическое мышление и организованность, а война также разоблачила жесткие пробелы политической системы, построенной Путиным, которая фактически не способна учиться на собственных ошибках.

В общем, вся эта война была непредсказуемой с самого начала. Несмотря на все прогнозы, как со стороны России, так и со стороны Запада, Украине удалось отбиться. Теперь основным вопросом стало то, какую форму примет поражение России.

Издание рассматривает три наиболее вероятных сценария, вытекающие из реальной ситуации на фронте и внутри России, а также коррелируются с историческими событиями прошлого века.

Первый и менее вероятный сценарий, что Россия просто согласится признать свое поражение и пойдет на урегулирование конфликта на условиях Украины.

Проблема такого варианта развития событий состоит в том, что масштабы российской агрессии и военных преступлений делают невозможным для Украины принятие любого дипломатического урегулирования, кроме полной капитуляции России. В то же время следует учитывать, что Путин или любой его преемник всеми силами будет пытаться сохранить хотя бы Крым, чтобы не потерять лицо перед собственными гражданами, при этом обещая им долговременную историю, оставляя возможность повторного вторжения.

чтобы не потерять лицо перед собственными гражданами, при этом обещая им долговременную историю, оставляя возможность повторного вторжения. В Foreign Affairs почти полностью исключают нормализацию отношений Украины и Запада с самим Владимиром Путиным. Представить, что он пойдет на отказ от вновь присоединенных территорий, которые он торжественно объявил новыми российскими регионами, просто невозможно. Ставка может быть сделана на его преемника, который под давлением внутренних проблем в самой России будет вынужден идти на определенные компромиссы.

В то же время любой преемник Путина будет настаивать на сохранении Крыма за Россией, поэтому даже при таком сценарии напряженность между Украиной и Россией будет оставаться высокой и сопровождаться боями в некоторых восточных частях нашего государства. Для Украины такой вариант неприемлем, особенно после мощного контрнаступления ВСУ, но Запад может рассматривать его как вполне реалистичный.

Во втором сценарии Россия идет на мощную эскалацию, устраивая диверсии в государствах-созницах и в самой Украине..

В конце концов, Кремль может прибегнуть даже к ядерному удару по Украине. В таком случае война точно не завершится, а даже наоборот, заставит НАТО напрямую присоединиться к конфликту. В то же время Североатлантический союз вряд ли прибегнет к ядерному ответу, применив только свои конвенционные силы. Это существенно ускорит поражение России на земле, а также приведет к глобальной изоляции России от всего мира, а не только от западной его части.

Россия может использовать свою позицию страны-изгоя, чтобы развязать руки для любых действий против Украины и союзников. Путин может уничтожить энергетические трубопроводы или осуществить кибератаки на финансовых учреждениях Запада. Применение тактического ядерного оружия при этом выступает последней возможной мерой в этих планах. Путин неоднократно приводил пример Хиросимы и Нагасаки, приводя искаженные интерпретации финальной фазы Второй мировой войны.

Обратите внимание! Проблема риторики Путина о Японии состоит в том, что Украина точно не сдастся после такого удара, ведь любая капитуляция Украины будет фактически означать уничтожение нашего государства. У Японии такой проблемы тогда не было.



В то же время по состоянию на 1945 год Япония проигрывала войну, а использование ядерного оружия со стороны США лишь ускорило этот процесс. В 2022 году ядерное государство Россия находится в проигрышной позиции.

При этом ядерный удар отвернул бы от России остальной мир, который до этого относился к Путину более-менее лояльно. Бразилия, Китай и Индия прямо не осудили вторжение России, но ни одна страна действительно не поддерживает Москву в этой ужасной войне, и ни одна не поддержит использование ядерного оружия. От Китая России поступали прямые сигналы, что использование ядерного оружия неприемлемо. Следовательно, такой вариант не только не принесет реальных результатов на поле боя, а наоборот, способен спровоцировать расширение антипутинской коалиции даже на те страны, которые до сих пор стояли в стороне.

Ни одной стране в мире не нужен прецедент, когда каждый лидер во всем мире понимал бы, что вопросы их безопасности могут быть решены только путем приобретения ядерного оружия и демонстрации готовности его использовать. В таком случае, наступит бессмысленный период распространения ядерного оружия, что нанесет огромный ущерб глобальной безопасности.

Последний сценарий предполагает крах путинского режима, когда решающие битвы будут происходить уже не в Украине, а в залах Кремля и на улицах Москвы..

Путин жестко сосредоточил власть в своих руках, а его упрямство в проигрышной войне поставило его режим на край пропасти. Россияне все еще во всем следуют за своим царем, однако это будет происходить только до определенного момента, когда они наконец-то осознают, что вся "Путинская стабильность" больше не актуальна.

Крах режима означал бы мгновенное прекращение войны, а государственный переворот и последующая гражданская война повторят произошедшее в 1917 году, когда большевики пришли к власти, что ускорило выход Российской Империи из Первой мировой войны.

Сейчас россияне никак не выступили против войны, они могут скептически и с недоверием относиться к самому Путину, но они также не хотят, чтобы их родные, уже участвующие в военных действиях, проигрывали на поле боя. При этом большинство россиян все же обладают имперским сознанием и не хотели бы, чтобы их страна осталась без власти и влияния в Европе, что было бы естественным следствием поражения России в войне против Украины.

Впрочем, длительная война точно приведет к мрачному будущему для россиян и, вероятно, в конце концов разожжет революционное пламя внутри страны. Потери россиян уже сегодня огромны, а с усилением украинской армии они могут стать еще больше. Сотни тысяч молодых россиян уже покинули страну или планируют сделать это в ближайшее время. Впоследствии сочетание войны, санкций и утечки мозгов повлечет за собой значительные затраты — и россияне могут в конечном итоге обвинить Путина, обещавшего им модернизацию страны и стабильность. Большинство россиян были изолированы от предыдущих войн, поскольку они обычно происходили далеко от тыла и не требовали массовой мобилизации для пополнения войск. С войной в Украине все по-другому.

При этом, смена режима в России уже происходила несколько раз в прошлом веке, именно из-за проигрышей в войнах. Русско-японская война 1904 – 1905 годов и Первая мировая война способствовали большевистской революции, а распад Советского Союза в 1991 году произошел через два года после неудачи советских войск в Афганистане. Революции происходили в России, когда правительство не достигало своих экономических и политических целей и не реагировало на кризисы.

Путин сейчас находится в жесткой зоне риска, ведь он ужасно руководил войной, а российская экономика, несмотря на все обещания, существенно сокращается. Репрессии могут решить некоторые его проблемы: аресты и преследования диссидентов сначала подавят общественное недовольство, но крепкая рука Путина также рискует вызвать еще большее сопротивление.

Пока непонятно, кто может заменить Путина после его ухода от власти. Foreign Affairs рассматривают варианты Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова как людей с собственными военными силами и ведущих активную медийную кампанию на протяжении всей войны. У них может возникнуть соблазн отколоться от остатков вертикали власти Путина, поощряя внутреннюю борьбу внутри режима с надеждой обеспечить себе позицию в центре новой структуры власти России. В то же время, они оказывали давление на Минобороны России за их неудачи и пытались расширить собственную власть посредством своих военизированных формирований.

Вместе с тем, замена Путину может прийти изнутри самой системы и из более традиционных кругов российской политической элиты, таких как президентская администрация, правительство или военные силы. Шансы на то, что прозападный демократ станет следующим президентом России, крайне малы. Гораздо более вероятным вариантом является авторитарный лидер путинского формата. Лидер вне вертикали власти мог бы прекратить войну и подумать об улучшении отношений с Западом, но лидер, происходящий из путинского Кремля, не имел бы такого выбора, потому что за ним будет следовать публичное признание поддержки войны.

В самом худшем для России случае падение Путина может привести к гражданской войне и распаду России.

Пока наверху будет продолжаться активная борьба за власть, государственный контроль будет фрагментирован, что фактически повторит российскую смуту 16 – 17 века, наполненную восстаниями, беззаконием и иностранным вторжением. Большое количество военизированных формирований внутри страны и сепаратистские настроения в национальных регионах образуют мощный хаос, в котором Россия войну в Украине не прекратит, но не будет способна ее продолжать. В таком случае, пока россиян раздирали бы внутренние противоречия, Украина восстановила бы свой мир и независимость.

Поражение России способно повлечь за собой множество положительных последствий для мира. Такое масштабное фиаско Кремля доказало бы всему миру принцип, что нападение на другую страну и террор не может остаться безнаказанным, а также открыло бы множество возможностей для бывших советских республик. Грузия и Молдова окончательно определили бы свой курс в сторону Европы, а Киев, Кишинев и Тбилиси совместно и с новыми силами двигались в сторону европейской интеграции и НАТО. Подобные процессы наблюдали в Центральной и Восточной Европе после распада Советского Союза.

Даже у Беларуси будут все шансы на позитивную трансформацию, ведь режим Александра Лукашенко полностью зависит от финансовой поддержки со стороны Кремля. Если бы Путин отошел от власти, следующим, скорее всего, был Лукашенко. Это позволило бы белорусскому правительству в изгнании вернуться в страну и провести прозрачные и честные выборы и, наконец, освободить страну от диктатуры.

Впрочем, Западу следует подготовиться и к негативным последствиям поражения России.

Россия пыталась возобновить свое влияние, начиная с 2008 года, она перекраивала границы, вмешивалась в выборы, а также участвовала в многочисленных региональных конфликтах в Африке и на Ближнем Востоке. Одним из негативных вариантов развития событий является бесконтрольный хаос и сепаратизм в России и вокруг нее. Превращение России в неудачное государство, которое раздирает гражданская война, вернет вопрос, с которыми западным политикам пришлось бороться в 1991 году, например, кто получит контроль над ядерным оружием России?

В то же время поражение России может привести к определенному вакууму в Центральной Азии и на Кавказе, который заполнят Китай и Турция. До войны Китай имел преимущественно экономическое, а не военное влияние в регионе, однако постепенно меняется по мере того, как Пекин продвигается в Центральной Азии.



Южный Кавказ и Ближний Восток также могут наконец попасть под влияние Китая. США и Европа вряд ли смогут предложить странам этих регионов лучшие условия для сотрудничества. Таким образом мир окончательно перейдет к глобальной конкуренции между основными игроками – США и Китаем.

Западу следует также учитывать реваншистские настроения в России. После распада Советского Союза современная Россия долгое время мимикировала под партнера Запада, готового к реформам и прогрессивным идеям. Впрочем, стало очевидно, что, возможно, Россия никогда не имела ориентации на Запад, а ее публичная риторика была прямо противоположной реальным целям.

Поражение России даст много возможностей и соблазнов. Одним из таких соблазнов было бы ожидать, что побежденная Россия фактически исчезнет из Европы. Но Россия, которая терпит поражение, однажды возобновит свои позиции и будет преследовать свои интересы снова. Запад должен быть политически и интеллектуально готовым как к поражению России, так и к возвращению России.

Почему Запад сомневается в передаче танков Украине?

Сегодня западные столицы активно спорят по поводу отправки Украине современных тяжелых танков, хотя недавно это считалось табу для союзников Киева, пишет издание. Financial Times. Западные танки, такие как американский M1 Abrams, британский Challenger 2 или немецкий Leopard 2, дадут украинской армии дополнительную огневую мощь, чтобы разбить российские линии обороны и захватить военную инициативу раньше, чем Москва. Они также понадобятся для защиты украинских линий от возможного возобновления российского наступления позже в этом году.

Танки являются ключевым элементом общевойскового маневра — мобильных операций с привлечением пехоты и артиллерии с целью захвата, а в случае Украины, возвращения своих территорий. Кроме того, западные танки дадут Украине преимущество перед российскими, потому что они имеют лучшую броню, более точные пушки и лучшие системы управления и навигации, например, позволяя проводить операции в ночное время.

Немецкие Leopard 2, вокруг которых сегодня идет главный спор, из всех западных аналогов имеют немало преимуществ, считают западные военные эксперты. Он легче и требует меньше топлива, чем американский танк Abrams, работающий от турбинного двигателя, а также считается более надежным, чем британский Challenger. Но главным преимуществом является его доступность.



Боевой танк Leopard 2 на бортовом грузовике на заводе в Мюнхене / The New York Times

По данным Международного института стратегических исследований, тринадцать европейских армий имеют около 2 000 танков Leopard 2. Непонятно, сколько из них готово к бою, а сколько нуждаются в ремонте. Но это большой резерв для Украины. Есть также много источников запасных частей и экспертов по техническому обслуживанию.

При этом Украина имеет свой большой парк танков советских времен. Часть из них была ранее передана союзниками, а более 500 российских машин ВСУ были захвачены с начала полномасштабного вторжения. Впрочем, такой большой запас советских танков, как и систем артиллерии, создает свои проблемы. . Украина имеет несколько источников поставок боеприпасов и запчастей для техники советского образца, поэтому Украине крайне необходимо постепенно переходить на западное оборудование, что существенно уменьшит риск так называемого "снарядного голода" и нехватки запчастей.

. Украина имеет несколько источников поставок боеприпасов и запчастей для техники советского образца, поэтому Украине крайне необходимо постепенно переходить на западное оборудование, что существенно уменьшит риск так называемого "снарядного голода" и нехватки запчастей. Сегодня Запад уже пересек один из своих психологических барьеров и поставил в Украину тяжелую бронированную технику: БТР и то, что называют легкими колесными танками. Однако западные основные боевые танки с их гусеницами, сложными системами управления огнем и тяжелыми пушками обеспечивают уровень огневой мощи, который западные союзники не желали предоставлять Киеву.

Великобритания первой сдвинула этот вопрос с мертвой точки и согласилась поставить Украине 14 танков Challenger собственного производства. Количество здесь имеет меньшее значение, чем символизм и стимул, который это снабжение создает для остальных западных союзников Украины. США до сих пор отказываются предоставлять Abrams, поскольку считают их слишком тяжелыми в использовании и обслуживании..



Сравнение британских и американских танков / Инфографика FT

Именно поэтому все внимание приковано к немецким Leopard. Правительство Германии отказалось отправлять свои танки из-за риска того, что Россия расценит этот шаг как эскалацию, которая может вовлечь НАТО в конфликт. В то же время, согласно условиям экспортных контрактов, передача немецких танков третьими странами также требует разрешения Берлина.

Германия имеет около 350 своих Leopard 2, хотя непонятно, сколько из них полностью готовы к использованию. Борис Писториус, новый министр обороны Германии, недавно заявил, что военные начнут техническую оценку готовности танкового парка в ожидании окончательного решения об их снабжении.

Канцлер Олаф Шольц озабочен тем, что из-за того, что поставка Киеву танков Leopard фактически зависит от его поддержки, Москва расценит любой зеленый свет в этом вопросе как эскалацию под руководством Берлина. Вот почему Шольц хочет, чтобы США согласились отправить танки, прежде чем он даст свое одобрение.

Почему Германия так переживает из-за поставок танков?

Нежелание Германии снабжать танки объясняется ее историей и политикой, пишет издание The New York Times. С момента поражения нацизма Германия сознательно посвятила себя продвижению мира и интеграции в европейский и трансатлантический порядок безопасности, где общий консенсус был основной составляющей. Война России в Украине сейчас заставляет Германию переосмыслить ее представление десятилетий о своем месте в Европе, ее отношениях с Россией и использовании военной силы.

Германия десятилетиями строила свою послевоенную экономику на дешевых российских энергоносителях и якобы аполитической торговле с Центральной и Восточной Европой, Советским Союзом и Китаем, считая, что торговля порождает перемены и смягчает авторитарные режимы. Такой политический подход бросил вызов российскому вторжению в Украину. Это повлекло за собой настоящий политический и психологический шок для Германии, который подорвал ее представление о России и собственном месте в Европе.

Нигде эта дезориентация не так очевидна, как в сегодняшнем временном нежелании Германии поставлять Украине свой основной боевой танк Leopard 2 или позволить это делать другим странам. Такая позиция создала риск изоляции Германии и раздражение ее союзников по НАТО. Украина при этом прямо заявляет, что такая позиция немцев рискует подорвать способность украинских сил совершить контрнаступление или даже отразить атаку россиян этой весной.

При этом следует учитывать, что общественная поддержка Украины в немецком обществе очень высока, но нацистское прошлое до сих пор отражается в опасениях немцев вовлекаться в военные конфликты, а также становиться одним из военных лидеров среди государств, ведущих сегодня борьбу с Россией.

Немцы хотят, чтобы их воспринимали как партнера, а не агрессора, и особенно чувствительны к поставкам оружия в регионы, где немецкое оружие исторически использовалось для убийства миллионов людей. Люди не хотят, чтобы оно использовалось на передовой для убийства людей в этих регионах,

– подчеркивает президент Американского совета по Германии Стивен Сокол.

Сегодня в Германии идет прямая общественно-политическая дискуссия. Результатом стало то, что критики канцлера Олафа Шольца видят его неуверенное руководство во время столь масштабного европейского кризиса. При этом главная неразбериха возникает именно в Социал-демократической партии Шольца, которая и возглавляет правительство. Шольц уже заявил о "Zeitenwende", или историческом переломном моменте для Германии, однако дискуссии с пацифистским крылом его партии до сих пор не утихают.



На Шольца давят как внутри, так и снаружи / New York Times

В известной степени Шольц возглавляет не трипартийную (Социал-демократы, Зеленые и Свободные демократы), а пятипартийную коалицию, если учесть пацифистские крылья Зеленых и Социал-демократов. При этом у Социал-демократов много избирателей в бывшей Восточной Германии, которая всегда больше симпатизировала Москве. Существует также беспокойство, и не только среди немцев, что эскалация войны с западными танками увеличит количество убийств, не изменяя принципиально ход войны.

Немцы желают, чтобы их канцлер продвигал любой мирный вариант, или же выступал последним или в составе коалиции, считают аналитики. Это позволит продемонстрировать, что он не пропагандирует войну и не выступает за военное решение конфликта. Следовательно, для Шольца остается только медленное и мягкое продвижение в этом направлении, чтобы попытаться привлечь к идее поставок оружия своих избирателей. Шольц победит во внутренних спорах, когда докажет немцам, что поставка танков приблизит конец войны и подтолкнет Россию к переговорам.

Пожилым людям в Германии до сих пор знакомы названия многих локаций, где сегодня продолжаются боевые действия. Также они знакомы и младшему поколению, которое слушало рассказы о Второй мировой от своих дедов и родителей. Даже та же "Азовсталь" известна немцам именно потому, что последней страной, оккупировавшей этот завод, была именно Германия.

Все виновные воспоминания немцев о войне с Советским Союзом они перекладывают на Россию как государство-преемник СССР, а не связывают их с независимыми постсоветскими государствами, как Украина или Беларусь, по которым Вторая мировая прокатилась гораздо жестче, чем по территории современной России. Такое частичное искажение исторической памяти как раз препятствует мощным изменениям в восприятии ситуации многими немцами – простыми гражданами или политиками.

При этом политическая концепция Ostpolitik, которой придерживается Социал-демократическая партия Олафа Шольца, зародилась в оккупированной Советским Союзом части Центральной и Восточной Европы. Значительная часть партии руководствуется убеждением, что мира невозможно достичь военными средствами. Это очень удобно соотносится с представлением многих немцев, что Третий Рейх был повержен не только военной силой, а также дипломатией. Другое мнение считается немодным в этих политических кругах.

В то же время в Германии восторг и страх перед Россией объединились, что создало определенную "слепоту" в отношении Украины и параллельно запугало многих немцев ядерной войной. Именно поэтому Шольц настаивает на поставках американских танков, чтобы в конце концов Россия не могла винить только Берлин в будущей эскалации. Олаф Шольц и его помощники утверждают, что Германия уже многое сделала, нарушив собственное табу на отправку оружия в страну, находящуюся в состоянии войны, когда Германия отправила Украине третий по величине транш военной помощи.

Впрочем, похоже, что немецкое общественное мнение понемногу меняется. Таким изменениям помогает давление со стороны остальных западных союзников, а также весь террор и катастрофа, которую Россия принесла в Украину. Эксперты считают, что Шольц не просто должен опираться на общественное мнение, но и менять его, объясняя гражданам необходимость тех или иных действий со стороны их государства, ведь именно это называется лидерством.

В конце концов победа Украины над Россией отвечает национальным интересам Германии, считают немецкие генералы, поскольку украинцы борются не только за себя, но и за всю европейскую безопасность. Если нежелание Германии помогать Украине превратится в ее отказ это делать, такие действия способны нанести катастрофический репутационный ущерб Германии, а также снизить доверие к Берлину, как к союзнику по НАТО.