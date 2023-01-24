У Генштабі ЗСУ інформують, що загальні бойові втрати Росії станом на 335 день повномасштабного вторгнення вже складають 122 170 військових. Втім, інформація постійно уточнюється.

До теми Понад 700 окупантів та ліквідований ворожий катер: втрати Росії станом на 23 січня

Втрати Росії станом на 23 січня