Про це розповідають у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 24 січня. За наявними даними, втрати ворога вдалося поповнити кількома літаками Су-25 та гелікоптером Ка-52 "Алігатор".

Читайте також Три сценарії поразки Путіна, чому Захід досі не дає танки: що про Україну пишуть західні ЗМІ

ЗСУ знищують ворога

Зауважимо, що лиш за минулу добу авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки ворога. Також один удар зафіксували по позиції ЗРК російських загарбників.

Також вдалося збити 2 літаки ворога – Су-25 і гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Але це ще не все. Знищили також БпЛА "Орлан-10" та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Ефективно свою роботу виконали також підрозділи ракетних військ і артилерії. Вони за минулу добу завдали ударів по 3 районах скупчення живої сили ворога та складу логістики.

На Луганщині стало менше окупантів

Як зазначають у Генштабі, упродовж останніх 10 днів на Луганщині стало менше бійців "другої армії світу". Це спостерігають в окремих населених пунктах області.

Але і це ще не все. Відомо, що на передній край відправляють здебільшого мобілізованих бійців. Натомість професійні військові роблять все можливе для того, щоб залишатися в тилу.

Крім того, до Росії евакуйовують сім'ї військовослужбовців 2 армійського корпусу збройних сил країни-агресорки. Їх вивозять з Луганська під покровом так званої окупаційної "адміністрації".

Ворог наступає та продовжує обстріли

Відомо, що за минулу добу окупанти завдали 9 ракетних ударів по Харківщині, Донеччині та Запоріжжю. Також зафіксували 27 авіаударів. З РСЗВ загарбники стріляли 79 разів.

Усе ще надзвичайно запеклі бої ведуться поблизу Бахмута. На однойменному, а також Авдіївському напрямку ворог намагається вести наступ. Не спиняють окупантів шалені втрати, яких вони зазнають. Тим часом на Куп'янському напрямку – безрезультатні наступальні дії. Нашим захисникам вдалося відбити всі атаки загарбників.

Зокрема відомо, що ворог отримав в зуби поблизу Червонопопівки на Луганщині, Білогорівки, Роздолівки, Солі, Красної Гори, Бахмута, Кліщіївки, Новобахмутівки, Красногорівки, Водяного та Мар'їнки, що на Донеччині.

Додамо, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація не зазнала суттєвих змін. Там не виявили за минулу добу наступальних угруповань ворога.

Втрати окупантів ростуть