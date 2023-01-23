Про знищення російських штурмовиків, вертольота та безпілотника повідомили у командуванні нашої армії у понеділок, 23 січня. Станом на ранок цього ж дня було відомо, що українським військовим вдалось ліквідувати 287 літаків та 277 гелікоптерів. Однак схоже, що втрати ворога щогодини зростають.
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Які саме ворожі літальні апарати знищили ЗСУ
Зауважмо, що відбулось це на Східному напрямку фронту. Власне, Збройні Сили зменшили ворожий арсенал літальних апаратів на:
- два штурмовики Су-25;
- ударний вертоліт Ка-52;
- дві керовані авіаційні ракети Х-59;
- БлЛа оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
Б'ємо ворога разом! Разом – до перемоги,
– констатували в Повітряних силах.
Успіхи ЗСУ 23 січня / Картинка Повітряних сил ЗСУ