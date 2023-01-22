Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, російська влада, ймовірно, різними способами придушує невдоволення.

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Скільки вже втратила Росія

За даними Генштабу, втрати росіян у війні складають вже понад 120 тисяч осіб і це тільки вбитими. Цей показник перевершив втрати США у В'єтнамській війні та втрати СРСР у війні в Афганістані.

Іван Ступак зазначив, що у Генштабі підраховують усіх вбитих, які воювали на стороні Росії, а росіяни можуть не враховувати у своїх втратах зеків, так звану "народну міліцію ЛНР" та інші структури.

"Я теж приходжу до того, що, мабуть, немає такої цифри, яка буде для них порогом і вони скажуть, що щось йде не за планом і треба щось змінювати", – сказав Ступак.

"Солдатські матері" не допомагають

За словами ексспівробітника СБУ, російська організація "Солдатські матері" провела масштабну роботу під час війни у Чечні, щоб зупинити війну, але зараз вона перетворилась на кишенькову організацію, "матері" якої п'ють чай з Владіміром Путіним. Натомість тих матерів, які незгодні з війною називають агентами США та зрадниками.

Іван Ступак розповідає про поріг втрат для росіян: дивіться відео

Ступака вразив момент у Макіївці, коли одномоментно було вбито сотні окупантів з одного регіону. Тоді "конвеєром" почали ховати вбитих росіян і в російських пабліках почали з'являтись повідомлення про обурення від ситуації, що склалась.

Одномоментно багато людей і їх всі ховають. Сьогодні, завтра, післязавтра. Витягли з-під завалів, в пакет замотали, вивезли, заховали. Для цього регіону це був траур і я побачив, що це дійсно може бути тією точкою, яка вводить систему в турбулентність, але російській владі якось вдалось це загасити або погрозами, або грошима,

– зазначив Ступак.

Він також розповів, що був впевнений, що мають бути якісь числа, які зупинили б росіян і вони вирішили б зупинити війну.

"Але вони навпаки йдуть в раш, ах так, то все, до кінця йдемо", – сказав Ступак.

Що відомо про втрати росіян