Наші військові розповіли, що росіяни, ймовірно, настільки перелякані, що навіть лікарів покликали з Криму. Що відбувається на фронті та які проблеми у ворогів, читайте далі.
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Що відомо про поранених росіян
Противник щодня зазнає втрат у розв'язаній ним війні. За наявною інформацією, понад 300 поранених окупантів перебувають на лікуванні тільки у хірургічному відділені міської лікарні Старобільська Луганської області,
– пояснили у Генштабі ЗСУ.
Ба більше, російські окупанти на тимчасово окупованій частині Херсонщини використовують не лише медичні заклади, які вже переповнені: під польові шпиталі обладнують навіть дитячі садочки.
За даними Генштабу ЗСУ, росіяни в Херсонській області:
- у центральній лікарні Нижніх Сірогозів замінили всіх лікарів. Ба більше, там тепер лікують тільки російських окупантів;
- у Каланчаку звільнили місцевих лікарів. На їхні місця поставили медперсонал з Криму. Росіяни заборонили місцевим мешканцями навіть приходити в лікарню.
ЗСУ потужно атакували ворога
Українська авіація Сил оборони протягом минулої доби 18 разів вдарила по районах зосередження ворога та 4 рази – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
Також, наші захисники збили 2 розвідувальні безпілотники "Орлан-10" та "Мерлін-ВР", – заявили в Генштабі ЗСУ.
Окрім того, українські підрозділи ракетних військ та артилерії уразили:
- пункт управління ворога;
- 2 райони зосередження;
- склад боєприпасів окупантів.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар'їнка на Донеччині.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках у прикордонних з Україною районах вороги утримуються певні підрозділи противника. Однак наступальних угруповань ворога українські сили не виявили.
Коротко про втрати ворога
- Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі на брифінгу в межах зустрічі в форматі "Рамштайн" 20 січня заявив, що російські втрати значно перевищують 100 тисяч осіб.
- Марк Міллі також зауважив, що на лінії фронту від Харкова до Херсона розташована величезна кількість російських військових. До кінця 2023 року вигнати їх з України буде "надзвичайно важко", проте можливо.
- Станом на ранок 20 січня ворог тільки за минулу добу втратив 770 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року – 119 300 окупантів. Не менш масштабні й втрати в техніці. Про це читайте за посиланням.